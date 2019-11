Dieter Wetzel

Neustadt (BRAWO) Die Fußballer des FC Stahl Brandenburg reisten am Sonnabend nach Neustadt mit dem letzten Aufgebot und zeigten dort in Anbetracht dieser Situation, trotz der 0:1-Niederlage, eine gute Leistung. Selbst Co-Trainer Stephan Schubarth hatte sich bereit erklärt, im Notfall einzugreifen. Alle eingesetzten Spieler und insbesondere die angeschlagenen Akteure bissen die Zähne zusammen und stellten sich in den Dienst der Mannschaft. Die Niederlage war in erster Linie auf die mangelnde Chancenauswertung zurückzuführen. Fünf 100-prozentige Tormöglichkeiten reichten letztendlich nicht zum Punktgewinn. "Schon vor dem Führungstor der Neustädter hatten wir freistehend zwei klare Einschussmöglichkeiten, die nicht genutzt werden konnten. Auch danach war meine Mannschaft die bestimmende Elf. Bezeichnend dass ein abgefälschter Schuss die Partie entschied. Schade – hier war mehr drin", erklärte nach dem Abpfiff Trainer Eckart Märzke:Die Brandenburger hatten sich viel vorgenommen. Dementsprechend setzten sie die Neustädter unter Druck und hatten auch sofort zwei Chancen (5./7.) durch Mudai Watanabe und Alexander Mertens. Es fehlte auch ein wenig das nötige Glück zum Torerfolg.

Die Gastgeber versuchten über den Kampf ins Spiel zu kommen, doch die Stahl-Abwehr stand sicher. Nach 28 Minuten zog der Neustädter Kevin Gotthardt aus etwa 25 Metern ab, der Ball sprang vom Rücken der Brandenburger Abwehr ins Tor. Schlussmann Alexander Tarnow war machtlos. Ein glücklicher Führungstreffer der Gastgeber.

Die Brandenburger versuchten danach erst einmal Ruhe ins Spiel zu bringen. Das gelang ihr weitestgehend, sodass auf beiden Seiten bis zur Pause keine größeren Chancen zu verzeichnen waren.

Im zweiten Durchgang versuchte die Märzkeelf sofort den Rückstand zu egalisieren. Wieder gab es im Laufe des Spiels mehrere Großchancen, um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. So hätten Lukas Hehne – er war angeschlagen ins Spiel gegangen – in der 75. Minute und Jonas Meyer sowie Wandile Dlamini in der 77. Minute den Ausgleich erzielen können. Kurz nach dieser Situation schoss Mudai Watanabe in aussichtsreicher Position am Tor vorbei. Die Gastgeber versuchten zwar über Konter den zweiten Treffer zu erzielen, aber auch sie trafen das Tor (85.) nicht.

Trainer Eckart Märzke: "Trotz der Niederlage kann ich meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben sich nie aufgegeben. Es war einfach ein gebrauchter Tag. Leider hatten wir auf der Bank keine Alternativen."

Am kommenden Sonnabend (30. November) empfängt der FC Stahl um 13 Uhr den SV Grün-Weiß Brieselang.