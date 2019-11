BRAWO

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Ein 20-jähriger Mann meldete sich am Samstagabend bei der Bundespolizei am Berliner Hauptbahnhof und gab an, zusammen mit einem 18-Jährigen am vergangenen Mittwoch den Raubüberfall in einem Geschäft in der Haydnstraße verübt zu haben.

In enger Absprache mit der Polizeiinspektion Brandenburg erfolgte im Anschluss die vorläufige Festnahme sowie die Überführung des Beschuldigten nach Brandenburg an der Havel. Dort wurde er vernommen und seine Einlassung erhärtet. Es stellte sich heraus, dass sein 18-jähiger Mittäter offenbar bereits einen Tag zuvor von Polizisten kontrolliert worden war. Diese nahmen den 18-Jährigen aufgrund eines offenen Haftbefehls in einer anderen Sache fest und überführten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Noch am Sonntag wurde auch der 20-Jährige einem Amtsgericht vorgeführt. Ein zuständiger Ermittlungsrichter folgte dem Haftantrag und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten. Er wurde anschließend ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

