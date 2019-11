René Wernitz

Havelland Die hiesige Naturparkidylle wird nur selten durch Windräder gestört. Der Westen des Havellands ist von Auswüchsen wie auf der Nauener Platte insgesamt verschont geblieben. Rund 200 Windkraftanlagen gibt es dort. Manche sind weniger als 1.000 Meter von Wohnhäusern entfernt.

Sollte es ein aktuell kontrovers diskutierter Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zur gesetzlichen Verankerung schaffen, hat das auch auf der Nauener Platte und überall dort Auswirkungen, wo Windkraftanlagen noch entstehen könnten. Der Vorschlag sehe vor, für den Bau neuer Windräder einen pauschalen Mindestabstand von 1.000 Metern zu Siedlungen ab fünf Häusern festzulegen, wie der für die Nauener Region zuständige Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke (CDU) auf Anfrage erläutert. Dies soll auch bestehende Standorte betreffen, an denen alte Windräder durch neue, leistungsfähigere Anlagen ersetzt werden (Repowering). "Für die Nauener Platte würde dies bedeuten, dass neu zu errichtende Anlagen, die alte ersetzen sollen, nur noch aufgestellt werden können, wenn die vorgegebenen Mindestabstände eingehalten werden", so Steineke.

Seine regionale Parlamentskollegin Dagmar Ziegler (SPD) sagt auf den Punkt gebracht: "An der schon bestehenden dichten Bebauung mit Windkraftanlagen auf der Nauener Platte, die dicht an die Ortschaften ran reicht, wird sich durch das Gesetz zunächst nichts ändern."

Sebastian Steineke spricht bei der Abstandsregelung von einer Minimalforderung: "Wir hätten uns auch noch höhere Abstände vorstellen können." Unabhängig davon, ob es der Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers zu gesetzlicher Regelung schafft, besteht für Brandenburg eine eigene Absichtserklärung. Sowohl der CDU-Politiker als auch die SPD-Politikerin aus dem Wahlkreis 56 (Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I) verweisen auf den rot-schwarz-grünen Koalitionsvertrag. In diesem haben brandenburgische SPD, CDU und Grüne festgeschrieben, dass Repowering und Ausbau nur außerhalb eines Radius von 1.000 Metern zur Wohnbebauung erfolgen sollen. Landes-SPD und -CDU präferierten ursprünglich 1.500 Meter.

Steineke meint, dass die 1.000-Meter-Regel auch in der hiesigen Region dazu beitragen kann, "die Auseinandersetzungen um weitere Windkraftanlagen deutlich zu entschärfen und trotzdem einen Ausbau erneuerbarer Energien zu ermöglichen". Und Ziegler sagt: "Ziel muss es sein, die Akzeptanz von Windkraftanlagen überall zu stärken." Denn bis 2030 sollen 65 Prozent der Energie aus Erneuerbaren Energien generiert werden. "Im Bundesgebiet sind wir Spitzenreiter: Pro Kopf und pro Fläche stellt Brandenburg den größten Anteil Erneuerbarer Energie", so Ziegler. Wichtig sei aber die Berücksichtigung berechtigter Interessen der Anwohner. Schließlich seien sie unmittelbar betroffen. "In den Städten hingegen bekommen die Bewohner nur den Strom. Deshalb halte ich eine Abstandsregelung grundsätzlich für richtig, solange die Kommunen an dieser beteiligt sind."

Allerdings dauert der Streit darüber an, wie viel Abstand es sein sollte. Die Windenergielobby sieht schon bei 1.000 Metern eine ganze Branche in Gefahr. Derweil gilt im CSU-dominierten Bayern eine 10-H-Regel. Der Mindestabstand zur Wohnbebauung entspricht dort der zehnfachen Höhe eines Windrads. 200 Meter hohe Anlagen sind also mindestens zwei Kilometer entfernt. Für Brandenburg fordern AfD und BVB/Freie Wähler eine eigene 10-H-Regel.