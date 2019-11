Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) In einem weiteren Fall wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt die Neuruppiner Polizei gegen eine 31-Jährige. Die Frau war schon mehrfach am Steuer erwischt worden, obwohl sie keine Fahrerlaubnis vorlegen kann. Selbst vor Gericht musste sich die Frau deswegen schon verantworten. Am Samstagmittag wurde sie in Neuruppin von Zeugen erkannt, als sie mit einem weißen Auto durch die Stadt fuhr. Die Zeugen erstatteten Anzeige. Am Montagmorgen wurde die Frau erneut angezeigt, da sie sich wieder ans Steuer eines Wagen setzte und damit losfuhr. Die Polizei konnte sie trotz einer sofortigen Nahbereichsfahndung nicht finden. Da sie in beiden Fällen aber von Zeugen erkannt wurde, wird sich die Neuruppinerin erneut wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen, teilte die Polizei mit.