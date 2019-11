Andrea Linne

Panketal (MOZ) Erneut wird ab 26. November der P+R-Parkplatz an der Elbestraße in Panketal gesperrt.

Bis zum 30. November muss die bauausführende Arbeitsgemeinschaft die Fläche für den Einbau neuer Überbauten am S-Bahnhof Zepernick dicht machen. Darüber informiert die Deutsche Bahn AG in einem Schreiben, das auch den Anwohnern ausgehändigt wurde. Der Parkplatz bleibt durchgängig dicht. Pendler und Anrainer sollen die öffentlichen Parkplätze an der Schönower Straße nutzen, heißt es in dem Schreiben.

Für das Aufstellen von Kränen und Ablagern der neuen Brücken brauchen die Bauleute mehr Platz. Für alle Verkehrsteilnehmer bedeutet die Sperrung einen Einschnitt und Umwege.