Hohen Neuendorf (MOZ) Erneut ist ein gefälschter Zehn-Euro-Schein in der Region aufgetaucht.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte ein 52-jähriger Mann am Sonntag an der Tankstelle an der Hohen Neuendorfer Tucholsky-Straße seine Rechnung mit einem Zehn-Euro-Schein bezahlen wollen. Der Verkäufer schöpfte nach entsprechender Prüfung den Verdacht, dass es sich bei der Banknote um eine Fälschung handelt. Die Polizei stellte den Schein sicher und nahm Ermittlungen auf.

Erst in der vergangenen Woche war ein gefälschter Zehn-Euro-Schein in einem Oranienburger Discounter sichergestellt worden.