Silvia Passow

Falkensee Am Freitag wurde im Museum und Galerie Falkensee das neue Heimatjahrbuch 2020 vorgestellt. Sechs Autoren gaben literarische Kostproben, weckten mit spannender Zeitgeschichte und naturkundlichen Besonderheiten die Neugier auf mehr. Zum Beispiel über die stürmische Liebesgeschichte der schönen Wilhelmine Encke, der Schwester des Verwalters der königlichen Oberförsterei Falkenhagen und des Kronprinzen und späteren preußischen Königs Friedrich Wilhelm II.

Einen blutigen Liebesschwur nach gemeinsamer Nacht sollen sich die beiden in Falkenhagen gegeben haben. Anlässlich des 200. Todestages der Wilhelmine Encke setzte sich die Falkenseerin Dana Manthey auf die Spur der königlichen Mätresse, die deutlich mehr war als Gespielin des Monarchen. Neben schriftlichen Aufzeichnungen konnte Manthey das kulturelle Erbe der Encke auf der Pfaueninsel und in Potsdam im Marmorpalais bestaunen und für die Falkenseer Leser in Wort und Bild dokumentieren.

Brigitte Kerl entführt die Zuhörer in die Hamannstraße in Falkensee. Eine Straße, gesäumt mit hübschen Häusern und friedlichen Vorgärten, in denen hier und da ein Gartenzwerg wacht, zumindest heute. In Brigitte Kerls Erinnerung ist die Straße nicht friedlich, Panzer rollen hindurch und das kleine Mädchen Brigitte hat Angst. 1945 - Kriegsende in Falkensee und Brigitte Kerl schreibt nun, fast 75 Jahre später, ihre Erlebnisse nieder.

Auch Sigurd Syversen war zu Kriegszeiten in Falkensee, jedoch keineswegs freiwillig. Der Norweger war aus seiner Heimat verschleppt und in das KZ Außenlager Falkensee interniert worden. Er musste Sklavenarbeit leisten und kam erst 1945 frei. Die aus dem Norwegischen übersetzte Geschichte des Sigurd Syversen kann im Heimatjahrbuch 2020 nachgelesen werden. Bei der Vorstellung im Museum las Torsten Bathmann aus dem Zeugnis eines Lagerhäftlings.

Auch Christoph Jansen hat einen Beitrag zur Zeitgeschichte verfasst. Der aus Dallgow stammende Jansen hat so manche Anekdote dabei, auch die von der Olympiabewerbung der Gemeinde. Kein Scherz, hat nicht geklappt, obwohl Dallgow doch sehr günstig zwischen Olympiastadion und dem Olympischen Dorf von 1936 liegt.

Wie sich die ersten Jahre Deutsche Einheit in Falkensee anfühlten, darüber berichtet Willi Carl. Die Anfänge für die Stadtverordneten im Rathaus Falkensee, Sitzung unter Hammer und Ehrenkranz, dem DDR Staatswappen, freilich nicht lange. Demokratie lernen und mehr, nachzulesen Kapitel "Stadtverordnetenversammlung 1990 in Falkensee".

Wer den Geparden auf sechs Beinen sehen möchte, der muss zum Scheinwerferberg. Der hat seinen Namen aus dem zweiten Weltkrieg, tatsächlich standen dort Scheinwerfer. Tilo Wiedemann widmet seinen Artikel im Jahrbuch den Besonderheiten dieser Binnendüne. Landschaftsgeschichtlich und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Allerhand erstaunliches hat Wiedemann dabei zusammengetragen und er hat ihn auch für ein Foto erwischt. Den Dünen-Sandlaufkäfer, den Geparden unter den Käfern. Den Namen trägt er, weil er wieselflink das Weite sucht, wenn er Gefahr im Verzug wähnt.

Wer wissen möchte, wie diese Geschichten enden oder etwas über die Turmvögel im Landkreis, die Geschichte der Falkenseer Wohnungsgenossenschaften wissen oder sich zu den Straßennamen belesen möchte, der kann das Heimatjahrbuch für Falkensee und Umgebung im Museum Falkensee kaufen. Es kostet 7,50 Euro und ist in der Falkenhagener Straße 77 in Falkensee zu den Öffnungszeiten Di und Mi 10 bis 16 Uhr und Do, Sa, So 14 bis 18 Uhr zu erwerben.