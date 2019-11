Klaus D. Grote

Oranienburg. (MOZ) Bestürzung hat der Kunstraub aus der Museumssammlung des Grünen Gewölbes in Dresden auch in Oranienburg ausgelöst. "Ich war entsetzt, als ich von der Nachricht hörte", sagte die Kastellanin und Leiterin des Schlossmuseum, Berit Gloede, am Montag.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, die das Museum im ehemaligen kurfürstlichen Schloss Oranienburg betreibt und dort Exponate aus ihren Sammlungen wie Porzellan, Möbel, Gemälde und wertvolles Silber zeigt, antwortete auf die Frage zur Sicherung der ausgestatteten Kunstgegenstände, dass das Haus technisch und personell überwacht werde. "Aus Sicherheitsgründen können wir natürlich keine sicherheitsrelevanten Details mitteilen. Hundertprozentige Sicherheit gibt es aber leider nie", sagte Stiftungssprecher Frank Kallensee. Ähnlich äußerte sich die Kreisverwaltung, die im Westflügel des Schlosses das derzeit wegen Bauschäden geschlossene Regionalmuseum betreibt. "Details werden nicht preisgegeben. Wir können aber versichern, dass die Sicherheitsvorkehrungen den museumsüblichen Standards entsprechen", sagte KreisSprecherin Constanze Gatzke.

Eigentümer des Schlosses ist die Stadt. Das Schloss sei das einzige Gebäude in Oranienburg mit öffentlicher Videoüberwachung, sagt die zuständige Amtsleiterin Heidrun Gassan. Mehrere Kameras sind unter anderem auf alle Eingangstüren des Schlosses gerichtet.