BRAWO

Brandenburg an der Havel Seit über 25 Jahren bereichert das Klenke Quartett in unveränderter Besetzung das internationale Konzertleben. Bestehend aus vier Musikerinnen hat sich das in Weimar gegründete Ensemble als eines der bedeutenden deutschen Streichquartette etabliert. Es gilt "als eine der profiliertesten europäischen Formationen" , urteilt etwa das Gewandhaus-Magazin. Tiefgründigkeit, Gesanglichkeit, intimes Musizieren, gepaart mit einer starken Programmdramaturgie sowie einer Klangintensität bis in den leisesten Ton zeichnen das Klenke Quartett aus.

Wer sich von ihrem Können selbst überzeugen möchte, hat am Samstag, 30. November, an 19.30 Uhr im Brandenburger Theater die Chance dazu. Auf der Studiobühne wird das Klenke Quartett unter anderem Erwin Schulhoff "Fünf Stücke für Streichquartett" zum Besten geben. Karten sind zum Preis von 20,80, ermäßigt 16.40 Euro unter 03381/511 111 bestellbar.