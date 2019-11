René Wernitz

Havelland (MOZ) Am Dienstag zieht es Landwirte zur Demo vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Sie reisen mit Traktoren an. Die havelländische Kreisverwaltung geht von bis zu 2.500 Fahrzeugen aus, die den Landkreis passieren. Es kann auch hier zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Im Havelland sind Sammelpunkte zur gemeinsamen Anreise geplant. Die Abfahrtzeit in Friesack beträgt 5.00 Uhr, und gegen 6.30 Uhr wird der Konvoi von Nauen aus in Richtung Berlin starten. Zudem wird ab 7.00 Uhr ein Konvoi aus Perleberg am Sammelpunkt Priort abfahren. "Ab Wustermark wird der Traktorkonvoi von der Polizei geführt. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Traktoren von Nauen über die B5 Richtung Berlin fahren werden. Insgesamt rechnet man in Berlin mit 4.000 bis 8.000 Traktoren", wie es seitens der Kreisverwaltung heißt. Es gelte zu beachten, dass bereits für Montagabend mit Traktoren auf den Straßen und an den Sammelpunkten zu rechnen ist.