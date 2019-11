Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Vier junge Leute sind zu DDR-Zeiten in Hohen Neuendorf bei Fluchtversuchen getötet worden. Vergessen sind sie nicht. Das Grundstück, auf dem Marienetta Jirkowsky 1980 erschossen wurde, soll gestaltet werden.

"Sie wäre jetzt 57." Marian Przybilla von der Deutschen Waldjugend Naturschutzturm entzündet eine Kerze. Jemand hat zwei kleine Kränze neben die Stele am Rand der Florastraße gelegt. Vergessen ist Marienetta Jirkowsky nicht, deren Todestag sich am Freitag zum 39. Mal jährte. Zur Ausstellung mit Dokumenten und Fundstücken, die Przybilla für ein paar Stunden an einem Bauzaun befestigt hat, kommen nur wenige Leute, einige Passanten bleiben auf dem Weg in die Invalidensiedlung stehen.

Przybilla möchte auch mit der Stadt ins Gespräch kommen. Erst kürzlich haben die Stadtverordneten beschlossen, die Verwaltung möge für das Grundstück ein Konzept vorlegen. Dazu möchte sich der Waldjugend-Verein, der sich seit Jahrzehnten mit den vier Maueropfern von Hohen Neuendorf beschäftigt, mit Ideen beteiligen.

Am 22. November 1980 hatte die 18-jährige Marienetta Jirkowsky mit zwei Freunden von diesem Grundstück versucht, die Berliner Mauer mittels einer Leiter zu überwinden. Während den Männern die Flucht gelang, wurde sie erschossen. Für junge Leute sei die Zeit der Mauer Historie, über die sie nicht viel wüssten, so der ehemalige Lehrer Przybilla. Niedrigschwellig und persönlich stellt er sich daher das Angebot an Einstiegs-Infos vor, etwa mithilfe von großen Fotos, kurzen Texten, kleinen Aufgaben und QR-Codes, mit denen sich weitere Infos aufs Smartphone laden lassen. Auf dem langgestreckten Grundstück, auf dem bereits ein Original-Mauerteil steht, könnte eine Sitzgruppe mit sechs Plätzen aus Robinienholz, entstehen, eventuell mit Wappen der Länder versehen, die an den Zwei-plus-vier-Vertrag erinnern. Denn die Freude über die Vereinigung würde Przybilla in diesem Ort ebenfalls gerne integriert sehen. Mehrere Wippen könnten Gleichgewicht und Zusammenarbeit symbolisieren.