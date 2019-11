Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Menschen beiderseits der deutsch-polnischen Grenze sind am frühen Montagmorgen durch zwei heftige Knalle erschreckt oder aus dem Schlaf gerissen worden. Wie Internetnutzer sowohl in Deutschland als auch in Polen berichten, waren die beiden explosionsartigen Geräusche gegen 5.30 Uhr zu hören. Mehrere Menschen schreiben von wackelnden Gläsern und klirrenden Fensterscheiben. Auf deutscher Seite waren die Knalle bis nach Rießen, Wellmitz und Bomsdorf zu hören. In Polen gibt es entsprechende Berichte aus Kostrzyn, Krosno, Zielona Góra und sogar aus dem knapp 140 Kilometer entfernten Wolsztyn.

In den sozialen Medien wurde spekuliert darüber, wodurch die beiden Knalle, die über eine so weite Entfernung zu hören waren, verursacht worden sein könnten. Informationen über Unglücke oder Explosionen gab es nicht. Auch über die polnische Gefahrenwarn-App "Alert" gab es keine entsprechenden Hinweise. Offenbar hatten ein oder zwei Militär-Kampfjets über polnischem Staatsgebiet in nicht allzu großer Höhe die Schallmauer durchbrochen und so einen heftigen Überschallknall verursacht.