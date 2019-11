Volkmar Ernst

Ortsmarke (MOZ) Ein Schulhof ist ein Ort, auf dem die Schülerinnen und Schüler in den Pausen vom Unterricht abschalten sollen. Doch oft ist er ein trister Ort, der wenig Abwechslung bietet. Deshalb initiierte Kunstlehrerin Annemarie Schluz bereits im Sommer an der Löwenberger Libertasschule das Projekt "Pimp your school" und animierte Schüler, selbst Hand anzulegen und auf dem Schulhofareal für frische Farbe und Ablenkung zu sorgen. Entstanden sind dabei unter anderem die lustig anzusehenden Mülleimer. Denn die müssen zwar funktional sein, keinesfalls aber langweilig aussehen, so die Überlegungen.

Gemeinsam machte sich eine Reihe von Schülern der siebten bis zehnten Klasse während der Projektwochen Gedanken, wie diese funktionalen Sammelbehälter "gepimpt" werden können. Vorab allerdings mussten die Eimer gesäubert und abgeschliffen werden, auch das gehörte zur Arbeit. Dann war das Entwickeln und Umsetzen eigener Ideen gefragt. Dem Ideenreichtum der Schülerinnen und Schüler waren dabei keine Grenzen gesetzt worden. Deshalb erstrahlen diese nun nicht nur in neuer Farbe, sondern zeigen nun auch "Gesicht". Dieses lädt dazu ein, wirklich mit Müll gefüttert, also genutzt zu werden.

Das Anliegen sei gewesen, so die Pädagogin, eine Identifikation mit der Schule herzustellen. Dort würden die Jugendlichen einen großen Teil ihrer Zeit verbringen, also müssen sie auch dafür sorgen, dass sie sich dort wohlfühlen können. Eine Überlegung, die Früchte getragen hat. Denn der Schulhof ist durch die Mülleimergesichter nicht nur bunter, sondern auch sauberer geworden, kann als Fazit festgestellt werden, so die Lehrerin.