Barnimer Feldmark

Der Verein Barnimer Feldmark wurde gegründet, um nordöstlich von Berlin stadtrandnahe Grünzüge von Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf mit dem Regionalpark Barnimer Feldmark zu vernetzen. Über Jahrhunderte durch Landwirtschaft geprägt, erstreckt dieser sich zwischen den Siedlungsachsen Berlin-Bernau und Berlin-Strausberg etwa 25 Kilometer weit in das Land Brandenburg bis an die Grenzen der Gemeinden Sydower Fließ, Heckelberg-Brunow und Höhenland hinein. Panketals Ortsteil Schwanebeck ist eines der jüngsten Mitglieder. Angerdörfer, Gutshöfe und Herrenhäuser, liebevoll restaurierte Kirchen und Feldsteinbauten, kleine Seen, weite Felder mit Feldsöllen und alte Alleen sind wesentliche Details, die den besonderen Reiz dieser Landschaft prägen. Wanderwege gibt es bereits in Blumberg, im Gamengrund und von Bernau nach Börnicke.⇥li