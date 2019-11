Heike Weißapfel

Borgsdorf/Birkenwerder (Jürgen Liebezeit) Nur wenige Menschen haben in den vergangenen Jahren ihre letzte Ruhe auf dem städtischen Friedhof in Borgsdorf gefunden. Das ist das auffällige Ergebnis einer Statistik, die Mitarbeiterinnen des Friedhofswesen in Hohen Neuendorf erstellt haben. So waren im Jahr 2016 von insgesamt 179 Bestattungen auf den drei städtischen Friedhöfen lediglich drei in Borgsdorf. 54 waren es in Bergfelde und 122 in Hohen Neuendorf. 2017 fanden von 180 Beerdigungen drei in Borgsdorf statt, 48 in Bergfelde und 129 in Hohen Neuendorf. 2018 waren es in Borgsdorf 8 von 202, während der Bergfelder Friedhof 66-Mal gewählt wurde und der Hohen Neuendorfer 128-Mal.

Borgsdorf verfüge über einen kirchlichen Friedhof, der nah am Ortszentrum liegt. "Es ist außerdem auch möglich, sich auf dem Friedhof in Birkenwerder beisetzen zu lassen", nannte der Borgsdorfer Manfred Hick (Linke) im jüngsten Bauausschuss einen weiteren möglichen Grund. Mit dem Auto komme jeder gut dort hin. Zudem merkte Hick an, dass in Birkenwerder die Gebührensatzung lange nicht überarbeitet worden sei. Birkenwerders Friedhof grenzt nach hinten an den Borgsdorfer an, der idyllisch, aber ein wenig versteckt im Wald liegt.

Infrastruktur überzeugt

In der Tat gibt es auf dem Waldfriedhof in Birkenwerder viele Fremd-Bestattungen. Bürgermeister Stephan Zimniok war selber überrascht, als er erfuhr, dass 60 Prozent aller Menschen, die in Birkenwerder beigesetzt werden, nicht aus Birkenwerder kommen. Er führt das aber nicht nur auf die moderaten Gebühren, sondern auch auf die gute Verkehrsanbindung, die ausreichenden Parkmöglichkeiten und die Ausstattung des Friedhofs zurück. "Die Infrastruktur ist für viele Angehörige offenbar entscheidend bei der Wahl der Grabstelle", so Zimniok. Trotzdem nimmt er die Zahlen zum Anlass, die Gebührenordnung zur überprüfen. "Wir haben einen Arbeitsgruppe Ortsrecht eingesetzt, die alle Satzungen überprüft", so der Bürgermeister.

Die Stadt Hohen Neuendorf hofft dagegen, durch neue Angebote die Attraktivität in Borgsdorf wieder zu erhöhen. Dort gibt es eine neue, besondere Form der Bestattung: Gräber für acht Urnen, die um einen Findling angeordnet sind. Mit einer kleinen Grabplatte wird an den Verstorbenen erinnert. Diese sind für die Angehörigen pflegefrei. Diese nicht komplett anonyme Variante werde inzwischen gut nachgefragt, berichteten Jacqueline Piest und Heidrun Maß von der Verwaltung im jüngsten Bauausschuss.