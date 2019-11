Die neue Galerie: Lichtdecke und Glas verleihen der Kundenhalle einen transparenten Eindruck. Die Beratungsräume im Obergeschoss muten an wie innenliegende, halboffene Zimmer auf einem Kreuzfahrtschiff. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eisenspalterei, Waggonaufzug, Wasserturm, Kloster Chorin, Schiffshebewerk – das sind nicht nur Sehenswürdigkeiten, Anziehungspunkte in der Region. Dies sind auch die Namen von Beratungsräumen im Sparkassenforum, der Hauptgeschäftsstelle des Barnimer Geldinstituts, die am Montagmorgen nach elfmonatigem Umbau wiedereröffnet wurde.

Und zwar mit einem "Wow". Denn: Bevor Vorstand und Honoratioren das Band zum Beratungscenter und zur Kundenhalle durchtrennten, ging ebenda das Licht an. 77 000 LEDs, in der Lichtdecke im Obergeschoss verbaut, fluteten förmlich die Halle und sorgten bei Gästen wie Kunden für einen ersten Aha-Effekt. Weitere sollten beim Rundgang durch die neue Sparkassenwelt folgen.

Architekt lobt Mut des Bauherrn

Volkmar Grätsch, Vorstandsmitglied, hatte zuvor das Anliegen der Modernisierung so beschrieben: den Fokus auf die Kundenberatung zu legen und dabei "einerseits Diskretion zu wahren und andererseits eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen". Die Nähe zum Kunden, so Grätsch, solle nicht verloren gehen, formulierte er einen Anspruch. Man wolle einen "lokalen Treffpunkt" etablieren. Dafür stünden auch die Kleine Galerie der Stadt Eberswalde, die weiterhin ihren Sitz im Sparkassenforum hat, sowie die eigene Reihe "Musik nach Kassenschluss". Das Vorstandsmitglied sprach von einem "offenen Haus".

Einen Gedanken, den Bürgermeister Friedhelm Boginski und Landrat Daniel Kurth aufgriffen, indem sie das Sparkassenforum als Ort des Geldes, aber auch der Begegnung und der Kultur bezeichneten. Von der Investition würde auch die Stadt profitieren, so der Rathauschef.

Von der Sanierung hätte auf alle Fälle die heimische Bauwirtschaft profitiert, erklärte Grätsch. 50 Prozent der Aufträge und etwa drei Viertel der Auftragssumme seien in der Region geblieben. Allein: Bei der Investitionssumme hielt sich der Vorstand bedeckt, über Geld sprechen die Banker nicht so gern. Auf Nachfrage war lediglich von einem "niedrigen, einstelligen Millionen-Betrag" die Rede. Der Bauherr versicherte aber, dass der Kostenrahmen eingehalten wurde.

Architekt Benjamin Ellwanger aus Berlin wiederum lobte vor allem den Mut des Bauherrn. Gemeinsam sei es gelungen, "die Muss-Welt in eine Will-Welt" zu verwandeln. Gerade in puncto Beratungsräume sei die Sparkasse Barnim mit der Hauptgeschäftsstelle jetzt "technisch der Zeit einige Jahre voraus". Was darunter zu verstehen ist, davon konnten sich die Gäste und Kunden sogleich selbst einen Eindruck verschaffen.

Eben in jenen, zum Teil futuristisch anmutenden Beratungsräumen, von denen keiner dem anderen gleicht. Und jeder seinen Namen hat. Korrespondierend zu den Fotografien, die der Berliner Lars Wiedemann beigesteuert hat zur "Will-Welt". Großformatige Aufnahmen, die das Schiffshebewerk, das Kloster, das Paul-Wunderlich-Haus ... zeigen.

Mit Büros Maßstäbe gesetzt

Sparkassen-Chef a. D. Josef Keil zeigte sich beeindruckt und befand: Das Team von Uwe Riediger habe mit dem Umbau eine Art Marktplatz geschaffen, richtungsweisend und innovativ. Bürgermeister Boginski und Landrat Kurth gefielen zudem die neuen Büros für die Mitarbeiter. "Das setzt Maßstäbe", waren sich die Verwaltungschefs einig.

Kerstin Neidhardt, im Eberswalder Kulturamt für die Kleine Galerie zuständig, wiederum konstatierte: "Es ist ein anderer Platz." Wie Ausstellungen im Obergeschoss künftig konkret aussehen, werde sich zeigen. Matthias Steier, der am 29. Januar die erste Exposition nach Umbau gestaltet, habe sich die neue Galerie bereits angeschaut und suche danach gezielt Werke für "Befindlichkeiten V" aus.