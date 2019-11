Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Schulleiter, Mitarbeiter der Jugendhilfe und der Kommunen – insgesamt mehr als 100 Teilnehmer aus dem gesamten Landkreis tauschten sich gestern in Neuruppin bei der Fachkräfteveranstaltung "Gemeinsam auf dem Weg" über die Kooperation von Schule und Jugendhilfe in Ostprignitz-Ruppin aus. Doch welche Herausforderungen und Chancen hat eine solche Zusammenarbeit? Wie kann Schule als Lebensort gestaltet werden? Und was kann und soll Sozialarbeit dort überhaupt leisten? Diesen Fragen stellten sich die Teilnehmer und entwickelten daraus Handlungsempfehlungen für den Landkreis. Uta Lauterbach vom Verein DGB Bildungsstätte wünschte sich mit ihrer Arbeitsgruppe eine verbindende Kommunikation zwischen Schülern, Lehrern, Eltern und Sozialarbeitern. Einen runden Tisch, für den jedoch Zeit, Freiräume, Personal und fachliche Anleitung nötig seien. Franziska Rivera-Sanchez von der Jugendhilfe Nord-West-Brandenburg sprach an, dass es an einigen Schulen schon an der Grundausstattung für die Sozialarbeiter, wie einem eigenen Büro und einem Telefon, mangele. Außerdem wären mehr Stunden sinnvoll. Sie regte mit ihrem Arbeitsforum auch an, dass sich Lehrer und Sozialarbeiter besser kennenlernen sollten, beispielsweise bei gemeinsamen Fortbildungen. Kristina Borrock vom Amt für Soziales erklärte, dass es lokal bereits eine gute Vernetzung zwischen Jugendhilfe und Schule gebe. Sie möchte 2020 jedoch eine Steuerungsgruppe zu der Thematik aufbauen, "damit wir zukünftig agieren und nicht nur reagieren". Außerdem soll eine Stelle am Fachamt für die entsprechende Schnittstellenkoordination eingerichtet werden, so Borrock. Der Projektverbund kobra.net soll die Rolle als externer Begleiter übernehmen.