Oberhavel (MOZ) Jeder Oberhaveler hat noch die sintflutartigen Regenfälle aus 2017 in Erinnerung. Noch heute leiden Betroffene unter den Folgen. Jetzt sind bei einem gemeinsamen Forschungsprojekts des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Schäden beziffert worden.

Großer Zeitraum

Untersucht wurden extreme Regenfälle zwischen 2002 und 2017. Sie haben mehr als 44 000 Schäden an Wohngebäuden in Brandenburg verursacht. Am häufigsten waren Bewohner im Kreis Oberhavel betroffen. Dort hatten im Schnitt 181 von 1 000 Wohngebäuden einen Schaden durch besonders starke Regenfälle. Die Beseitigung der Folgen kostete betroffene Hausbesitzer durchschnittlich 8 800 Euro. Insgesamt 866 Starkregenfälle verursachten in Brandenburg 206 Millionen Euro Schaden.

Kurz und heftig

Auch wenn der Regen die Bewohner der Landkreise in den vergangenen 16 Jahren unterschiedlich heftig traf: Die Untersuchung zeige, "dass jeder Ort in Deutschland quasi gleich stark von solch gefährlichen Regenmengen bedroht ist", sagt Andreas Becker vom DWD. "Gegenden, die im Untersuchungszeitraum nur wenige Schäden durch Starkregen erlebten, haben bislang schlicht Glück gehabt." Das vierjährige Forschungsprojekt, das erstmals Starkregen- und Schadendaten systematisch untersucht hat, zeigt: Gerade die kurzen, heftigen Niederschläge verursachen besonders viele Schäden.

Deutschlandweit sorgte Starkregen in 16 Jahren für 6,7 Milliarden Euro Schaden. Doch nur 43 Prozent der Hausbesitzer in Deutschland haben eine Elementarschadenversicherung und sind somit gegen die Folgen extremer Regenfälle geschützt. In Brandenburg sind es 34 Prozent. "So gut wie jedes Haus ist gegen Sturm und Hagel abgesichert, doch den Schutz gegen extreme Regenfälle haben viele Hausbesitzer bislang vernachlässigt", sagt GDV-Naturgefahrenexperte Oliver Hauner. Dabei können die heftigen Regenfälle Häuser bis zur Unbewohnbarkeit beschädigen. Der teuerste Einzelschaden an einem Einfamilienhaus in Brandenburg belief sich auf 187 000 Euro.

Vor diesem Hintergrund fordert der Baukonstruktionsforscher Thomas Naumann, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden, eine größere Unterstützung von Gebäudeeigentümern und kleineren Kommunen, um diese besser auf Starkregen vorbereiten zu können. "Starkregen kommt fast ohne Vorwarnzeit, deshalb müssen Kommunen und Gebäudebesitzer diese Ereignisse vordenken und vorplanen." Gerade kleine Kommunen hätten bislang kaum Ressourcen, sich ein genaues Bild über die Gefahrenpunkte bei Regenmassen zu machen, ihre Bürger gut zu informieren und dementsprechend besser vorzusorgen.