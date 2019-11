Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Ob versteckt hinter vier Wänden oder draußen wie jetzt in Hennigsdorf, als im Bahnhofstunnel zwei junge Frauen bedrängt wurden – Gewalt gegen Frauen ist kein Randproblem. Jede vierte Frau in Deutschland wurde nach Angaben des Bundesfamilienministeriums schon Opfer häuslicher Gewalt, wurde gedemütig, geschlagen, vergewaltigt, bedroht oder verfolgt.

Um dieses Thema in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu stellen, fanden auch in Oberhavel am internationalen Tag "Nein zu Gewalt an Frauen" (siehe Hintergrund) verschiedene Aktionen statt.

Kampagne in Bussen zu sehen

Am besten sichtbar waren die Flaggenhissungen in verschiedenen Städten wie Oranienburg, Hennigsdorf und Birkenwerder. Die hellbaue Fahne "Frei leben – ohne Gewalt" symbolisiert Trauer, Hoffnung und Freude und gilt als Botschaft. "Jeder Tag muss ein Tag ohne Gewalt an Frauen und Mädchen sein", sagte Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Montag in Oranienburg. Gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, Birgit Lipsky, und dem Vorsitzenden des Kreistags, Wolfgang Krüger (CDU), wurde die Flagge vor der Kreisverwaltung als sichtbares Zeichen aufgezogen. "Wir schauen nicht weg", sagte Weskamp. In der Kreisverwaltung arbeiteten 70 Prozent Frauen. Seit 2012 gebe es die in der Verwaltung die AG "Gewaltprävention". "Wir lassen nicht zu, dass Frauen angegriffen werden", so Weskamp. Jeder Fall komme zur Strafanzeige.

Rund 30 Menschen haben am Montagvormittag an der Fahnenhissung in Oranienburg teilgenommen. Viele beteiligten sich noch an der bundesweiten Kampagne "Wir brechen das Schweigen", bei dem sie sich mit dem Aktionsplakat fotografieren ließen, um es dann mit dem Hashtag #schweigenbrechen in den sozialen Netzwerken zu teilen. Landrat Weskamp wies dabei auf eine Premiere hin. Der neue Kampagnen-Spot mit Schauspielerin Alina Levshin "wird in den Bussen der Oberhavel Verkehrsgesellschaft ausgestrahlt".

Darüber hinaus machte Ludger Weskamp am Montag auf das Angebot des Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen" aufmerksam. Es bietet Betroffenen rund um die Uhr kostenfrei, anonym, mehrsprachig und barrierefrei unter der Nummer 08000 116016 erstmals die Möglichkeit, sich vertraulich beraten zu lassen. Mit der neuen Notfallkarte möchte der Landkreis Oberhavel ebenfalls dazu beitragen, dass Betroffenen in verschiedenen Lebenslagen schnell geholfen wird.

Die Notfallkarte ist in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie beim Landkreis Oberhavel erhältlich.