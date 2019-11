BRAWO

Lehnin/Emstal Eine 57-jährige Frau verlor am späten Sonntagabend gegen 23.20 Uhr auf der Landesstraße 88 zwischen Emstal und Lehnin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und pralltegegen einen Straßenbaum. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt, konnte sich jedoch selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien Rettungskräfte behandelten die Frau zunächst an der Unfallstelle, bevor sie sie in ein umliegendes Krankenhaus brachten.

Während der Behandlung bemerkten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,20 Promille. Dazu wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Ebenso stellten die Beamten das verunfallte Fahrzeug sicher, das nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden wurde auf zirka 6.000 Euro geschätzt. Für die Rettungs- und Bergemaßnahmen musste die Landestraße zeitweise komplett gesperrt werden.