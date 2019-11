Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge investiert in den kommenden zehn Jahren 13,5 Millionen Euro. Wie Geschäftsführer Stephan Greiner-Petter sagte, sollen in den nächsten Jahren allein 5,6 Millionen Euro in Fahrstühle gesteckt werden.

Laut Greiner-Petter sollen viele Wohnungen der Rewoge sukzessive barrierefrei gestaltet werden. Angesichts der demografischen Entwicklung ist davon auszugehen, dass ab 2030 fast ein Drittel derRheinsberger älter als 65 Jahre alt sein wird. Dementsprechend soll das Wohnumfeld an die Ansprüche alter Menschen angepasst werden. Dazu gehören auch die Aufzüge. "Wir gucken gerade, wo wir beginnen werden. Natürlich sollen zuerst die Vier- und Fünfgeschosser ausgestattet werden", so Greiner-Petter. Die ersten Lifts sollen an der Ascheberger Straße und der Toftlund Straße entstehen. Die Baugenehmigungsplanung werde bereits vorbereitet. Auch die Sanierung des Wohnbestands soll vorangetrieben werden. Laut Greiner-Petter ist 2020 das Gebäudeensemble am Markt an der Reihe, dessen Rückseite noch als Plattenbau erkennbar ist. "Da sind noch Fenster aus der DDR drin", so der Rewoge-Chef.

Trotz der geplanten Investitionen treibt das städtische Unternehmen den Schuldenabbau weiter voran. Die noch offenen Kredite in Höhe von rund 30 Millionen Euro sollen umgeschuldet werden, um Zinsen zu sparen.