Hans Still

Wandlitz (MOZ) Der Blick wirkt ein wenig unstet, das Gesicht leicht gerötet, als würden draußen schweißtreibende 37 Grad Hitze die Leute in den Schatten zwingen. Oliver Borchert (F.Bg.W., 49 Jahre), der am Mittwoch die Amtsgeschäfte als Wandlitzer Bürgermeister übernehmen wird, erscheint wenige Tage zuvor in einem klimatisierten Geschäftsraum leicht nervös, als stünde eine große Prüfung bevor. Dabei hat er die wichtigste Aufgabe gelöst und seine Prüfung vor den Wählern bestanden. Diese gaben ihm am 22. September in der Stichwahl mit der bisherigen Amtsinhaberin Jana Radant mehrheitlich ihr Vertrauen. 54,6 Prozent Zuspruch reichten sicher aus, um Jana Radants Amtszeit nach acht Jahren zu beenden.

Die Bürgermeisterin verabschiedete sich bereits am Freitag bei einem eher internen Empfang im Rathaus. Am Montag gab es eine letzte Dienstberatung, auch heute wird sie noch sporadisch im Rathaus anzutreffen sein. Eine offizielle Übergabe der Amtsgeschäfte an ihren Nachfolger Borchert war seitens der Bürgermeisterin hingegen nicht gewollt.

Seit seinem Wahlsieg bereitet sich der studierte Diplomingenieur für Architektur auf den 27. November vor. Um 9 Uhr wird er am Mittwoch erstmalig mit den Amtsleitern der Verwaltung zusammentreffen. Jeden Einzelnen kennt Borchert aus seiner Arbeit als Kommunalpolitiker, nun sitzt er ihnen als Chef gegenüber. "Uns steht ein großes Programm bevor", deutet Borchert vielsagend an. Später, aber nur aus angemessener Distanz, zeigt er kurz eine ziemlich lange Liste an Themen und Aufgaben auf seinem Tab. Pläne, von denen Borchert einige innerhalb der ersten einhundert Tage wirkungsvoll anpacken möchte. "Ich will zunächst die Verwaltung kennenlernen. Wir werden uns beschnuppern und sehen, wo die Präferenzen und Möglichkeiten liegen", lässt Borchert angesichts dieses Arbeitsplanes verlauten. Das klingt ein wenig kryptisch, soll aber offenkundig auch diplomatisch wirken. Trotzdem klingt es nach wenig Zeit für lange Pausen.

Votum für ländliche Schule

Wenig später wird es konkret. Die nächste Wandlitzer Strandbadsaison etwa soll mit Beginn am 1. Mai 2020 ohne Einschränkungen durch die Munitionssuche starten. Dazu will sich der neue Bürgermeister die Unterstützung der Gemeindevertreter einholen, um anschließend mit dem Land über eine Kostenverteilung zu verhandeln.

Aufs Tempo drücken will Borchert beim Flächennutzungsplan der Gemeinde. Dieser entsteht nunmehr seit 16 Jahren, nachdem 2003 die Gemeindegebietsrefom die neuen Wandlitzer Grenzen bestimmte. Endlich solle "Rechtsverbindlichkeit" hergestellt werden, auch wenn alle Beteiligten wüssten, es flattern quasi täglich bei der Bauverwaltung neue Anträge herein, bestimmte Belange im Planungswerk aufzunehmen.

Nicht minder wichtig: die Standortentscheidungen zur neuen Wandlitzer Kita und zur zusätzlichen Grundschule. Borchert erinnert bei der Schule an seine Position, die schon vor der Wahl von ihm vertreten wurde. "Ich habe immer gesagt, Schönwalde wäre ein guter Grundschul-Standort. Daran hat sich nichts geändert. Aber die Entscheidung fällt in der Arbeitsgemeinschaft, dort zählt nicht nur meine Stimme." In Sachen Kita am Langen Grund hatte Borchert vor einem Kopplungsgeschäft gewarnt und beim Thema Jugendklub bleibt er ebenfalls kritisch. "Ich sehe Probleme mit dem Standort am Bahnhof Wandlitz. Schon heute ist bekannt, in zehn bis 15 Metern Entfernung wird eine mehrgeschossige Wohnbebauung entstehen. Da befürchte ich irreparable Beeinträchtigungen und verweise darauf, dass eine Verwaltung ihre Investitionen auch absichern muss."

Weitere Themen werfen ihre Schatten voraus. Die ins Gespräch gebrachte Busverbindung von Klosterfelde nach Basdorf soll zügig verhandelt werden, um mehr Pendler vom Pkw auf die Bahn zu locken. Das Thema Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverband steht ebenfalls auf der Agenda. Der in der Gemeindevertretung beschlossene Fragenkatalog sowie die ins Auge gefassten Workshops sollen endlich für mehr Service des Verbandes und größerer Zufriedenheit der Bürger sorgen. Zuvor aber hält Borchert heute ab 16 Uhr im Rathaus (kleiner Saal) seine letzte Sprechstunde als Ortsvorsteher von Wandlitz ab.