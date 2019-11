Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) In nicht öffentlicher Sitzung haben sich die Stadtverordneten von Fürstenwalde dafür ausgesprochen, Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit den spekulativen Zins-Swap- Geschäften, die die Stadt im Jahr 2007 abgeschlossen hat, geltend zu machen. Das haben sowohl Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) als auch Stadtverordnetenvorsteher Uwe Koch (CDU) auf Nachfrage bestätigt. Der Stadt ist dadurch ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. "Wir müssen jetzt prüfen, in welcher Höhe wir was gegen wen geltend machen", sagte Rudolph am Montag. Aufgrund der Verjährungsfristen dränge die Zeit; zu klären sei auch, wer die Verjährung verursacht habe. Was die Klage koste, könne er noch nicht beziffern, sagte Rudolph.

Bereits im September hatten die Stadtverordneten auf Antrag des BFZ beschlossen, "Schadensersatzansprüche gegenüber dem ehemaligen Bürgermeister und dem ehemaligen Kämmerer der Stadt unverzüglich zu prüfen und diese im Falle eines positiven Prüfergebnisses unverzüglich geltend zu machen." Es geht um Ex-Bürgermeister Manfred Reim, Ex-Kämmerer und späteren Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst sowie Ex-Kämmerer Eckhard Fehse. "Ich bin entsetzt über die Entscheidung, dass gegen die vorherigen Bürgermeister geklagt wird, weil ich das für völlig aussichtslos halte und wir viel Geld bereitstellen müssen", sagte Koch.