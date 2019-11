Berlin (NBR) Die deutschen Landwirte wollen nicht länger der Fußabtreter der Nation sein, doch tatsächlich ist das Ansehen der Bauern gesunken, die Kritik an ihnen gestiegen.

Umweltaktivisten werfen konventionell wirtschaftenden Landwirten schwere Sünden gegen die Natur vor: Überdüngung von Böden, Grundwasserverunreinigung, Ausrottung von Bienen und anderen Insekten durch Einsatz chemischer Hilfsmittel. Zudem erschüttern die Bürger immer wieder Skandale bei der Massentierhaltung, schreckliche Bedingungen bei Tiertransporten und in manchen Ställen.

Ein gestiegenes Umweltbewusstsein durch die immer spürbareren Folgen des Klimawandels lässt die Verbraucher kritischer werden. Kunden verlangen viel stärker, als es vor Jahren der Fall gewesen ist, Nachhaltigkeit in der Lebensmittelerzeugung. Auch wenn längst nicht alle Kritiker bereit sind, dafür auch höhere Preise für Fleisch, Obst und Gemüse zu zahlen, findet der Gedanke immer mehr Anhänger und erhöht den Druck auf Bauernverbände und Politik. Doch auch die Verbraucher müssen ehrlich sein, eine ökologischere Landwirtschaft wird zwangsläufig höhere Preise zur Folge haben. Doch unbestreitbar arbeitet auch die Landwirtschaft in aller Regel bei Boden-, Gewässer- und Artenschutz nicht nachhaltig und klimafreundlich genug. So kann es also nicht weitergehen.

Die Bauern machen die Vorwürfe fassungslos. Sie sprechen von undifferenzierten Pauschalurteilen, ideologischen Keulen, die vergessen lassen sollen, dass der Großteil der Landwirte sehr wohl verantwortungsvoll mit Mensch, Tier und Natur umgeht. Der Beruf des Landwirts zählt zu den ältesten der Menschheit, viele Bauern sehen sich als Vermittler von Kultureigenschaften wie Traditionspflege und Heimatbewusstsein.

Doch auch für die Bauern haben sich die Zeiten verändert. Die industrialisierte Landwirtschaft, von der Agrarindustrie vorangetrieben, mit Pestiziden, mit Monokulturen und Profitmaximierung, sind Alltag für die meisten Landwirte. Wenn auch widerwillig, unterwerfen sich die Landwirte den Bedingungen der Lebensmittelindustrie und der Discounter. Und eine EU-Förderpolitik, die vor allem die industrielle Agrarwirtschaft im Blick hat, macht es mittelständischen oder biologisch produzierenden Landwirten zunehmend schwerer, ihre Betriebe weiterzuführen. Neue Wege einzuschlagen, ist mit hohen Investitionen verbunden, für viele der deutschen, mittelständisch geprägten Landwirtschaftsbetriebe oftmals nicht möglich. Fördermittel gibt es zwar, aber sie erreichen in den meisten Fällen nicht die Landwirte, sondern gehen an Großbetriebe und Landesämter.

Das heutige Agrarsystem steckt in einer Sackgasse. Um hier eine Wende hinzubekommen, müssten die Fördergelder in Milliardenhöhe anders als bisher eingesetzt werden. Der ökologische Umbau der Gesellschaft gelingt aber nicht dadurch, dass man Feindbilder schafft. Alle Beteiligten – auch die Bauern – müssen die Gelegenheit erhalten, ihren Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Produktions- und Lebensweise zu leisten.

leserbriefe@moz.de