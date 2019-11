Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Das Fällen und der Transport der 18 Meter hohen Blaufichte dauerten am Montag einige Stunden länger als geplant. Am frühen Nachmittag schwebte der Baum dann am Haken eines Krans an seinen vorbestimmten Platz. Bevor die dreieinhalb Tonnen schwere Tanne in die Halterung kam, mussten knapp zwei Meter des dicken Stamms abgesägt werden. Sie übertrifft die Höhe des Vorjahresbaums noch um zwei Meter. Dessen Schönheit erreicht sie aber nicht.

"Das ist der schönste Baum, den wir gefunden haben", sagt Stadthofleiter Mario Jilg. Dabei seien die Weihnachtsbäume vorm Schloss bereits in den Vorjahren präpariert worden: Stadthofmitarbeiter bohrten Löcher in die Stämme und setzten, gut verleimt, Zusatzäste hinein, bevor eine Lichterkette an die Zweige kam. So wirkte der Weihnachtsbaum vorm Schloss stets wohl geformt.

Diesmal hat die Blaufichte eine rundgeformte Spitze. "50 Jahre Fernsehturm", scherzt ein Mitarbeiter der Transportfirma. Für eine Ähnlichkeit mit dem Telespargel müssten alle Äste unterhalb der kugelförmigen Spitze gekappt werden.

Der Baum stammt aus einem Vorgarten in der Saalestraße. Die Familie Golau hatte die Blaufichte 1982 als Setzling aus dem Thüringer Wald mitgebracht und in ihren Vorgarten gepflanzt. Dort war ihnen der Nadelbaum nun zu groß geworden. Am Montag kamen die Säge und die Transportfirma. Die etwa 40 Jahre alte Fichte wurde über die Berliner Straße zum Schlossplatz gebracht.

Im vergangenen Jahr stammte der Weihnachtsbaum aus einem Germendorfer Garten, nachdem die zuvor ausgewählte Tanne aus Sachsenhausen beim Transport zu Bruch gegangen war. Die 14 Meter hohe Nordmanntanne hatte die Familie Landeck einst nach dem Fest als ausgedienten Weihnachtsbaum in den Garten gepflanzt.

Ob für die kommenden Weihnachtsfeste überhaupt noch Bäume in Oranienburg gefunden werden, bezweifelt Mario Jilg. "Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir den Schlossplatz in Zukunft schmücken wollen. Es gibt ja schöne Alternativen zum echten Baum", sagt Jilg. Er spricht von Lichtpyramiden und Kunstbäumen in gleichmäßiger Form. Jedes Jahr würden sich auch Kritiker melden, die es für unsinnig hielten, einen echten Baum für ein paar Woche zu opfern.

Sollte der Baum auch nicht mehr aus einem heimischen Garten kommen, könnte es für die Stadt teuer werden. "Solche großen Tannen stammen aus dem Schwarzwald. Da kostet allein der Transport bis zu 30 000 Euro", rechnet Jilg vor. Bislang übernimmt die Stadt lediglich die relativ überschaubare Summe für Fällung und Transport im Stadtgebiet.

Die Blaufichte aus Süd soll nun bis in den Januar hinein den Schlossplatz schmücken und Mittelpunkt des Weihnachtsgans-Auguste-Marktes sein, der vom 13. bis 15. Dezember gefeiert wird. Einen zweiten, kleineren Weihnachtsbaum stellte der Stadthof außerdem in der Bernauer Straße auf.