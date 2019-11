Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Vier Zimmer, Küche, Bad, Balkon. Die Wohnung in der Potsdamer Allee 61 ist seit diesem Wochenende Galerie. 54 Schwarzweißbilder aus dem Kreisarchiv dokumentieren unter anderem den Aufbau des Brandenburgischen Viertels. 178 sind Abrissfotos. Hinzukommen Schnappschüsse von Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren, denen die 29-jährige Mascha Hess eine Kamera in die Hand gegeben hat, um ihren Kiez zu fotografieren. Die Eröffnung der Räume hat am Wochenende viele Gäste angelockt. Bürgermeister Friedhelm Boginski und Kulturdezernent Jan König gaben sich die Ehre, Menschen aus dem Viertel sowie Familie und Freunde der Initiatorin.

Sie alle drängten sich ins Ambiente mit den tapetenlosen Wänden und dem grauen Linoleumboden. "Ich wollte alles möglichst Original", sagt die Eberswalderin, die die Ausstellung konzipiert hat. Vorlage sei eine Schau, die es im Märkischen Viertel in Berlin gab. Die habe sie fürs Brandenburgische Viertel angepasst und weiterentwickelt, gefördert durch das Projekt Soziale Stadt.

An der Wand hängen neben der Masse an Fotos auch mp3-Player mit Interviews. Dabei hat Mascha Hess auch die Menschen vom Potsdamer Platz nicht ausgespart und ist weiter auf der Suche nach Geschichten. Zu diesem Zweck hatte sie kleine Heftchen an die Decke gehängt. Darin konnten ehemalige und heutige Kiezbewohner etwas über ihr Leben im Viertel schreiben und sich mit Polaroidkameras auf dem Deckblatt verewigen.

Seit anderthalb Jahren hier

Mascha Hess möchte die Ausstellung wachsen lassen, könnte sich auch Veranstaltungen in den Räumen vorstellen. Überhaupt gebe es viel zu tun im Brandenburgischen Viertel, das seit anderthalb Jahren auch ihr Wohnsitz ist. "Ich find Platte einfach cool", sagt sie. In Rostock geboren und in der mecklenburgischen Kleinstadt Demmin aufgewachsen ist das betonlastige Umfeld für sie nicht neu. "In Demmin sah die ganze Stadt so aus", sagt sie.

Nach Kunst- und Musikstudium in Oldenburg betreute sie Galerien auf der Aida und am Timmendorfer Strand. Zurzeit arbeitet Mascha Hess als Kiez-Kita-Fachkraft in der Kita Kleeblatt und fördert die künstlerischen Fähigkeiten der Kinder dort. Nach Eberswalde gelockt hat sie ihre beste Freundin. Mit ihr und deren Kind lebt sie nun in zwei zusammengelegten Plattenbauwohnungen. "Ich fühle mich hier wohl" sagt Mascha Hess.

Die Ausstellung in der Potsdamer Allee 61 kann nach Telefonabsprache unter 0178 3042946 besucht werden.