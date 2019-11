Hajo Zenker

Berlin (NBR) Was sprunghaft steigende Kosten für Pflegebedürftige bedeuten, weiß Klaus Hommel ganz genau. Die Mutter des 67-jährigen Brandenburgers zahlte 2017 noch 1.200 Euro für ihren Heimplatz zu, mittlerweile sind es 1.800 Euro.

Diese Erfahrung deckt sich mit den Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft. Demnach stiegen in Brandenburg die Eigenanteile allein von 2018 auf 2019 um fast 31 Prozent. Der bundesweite Zuwachs lag bei 17 Prozent.

In absoluten Zahlen aber ist es in Baden-Württemberg besonders teuer, wo Pflegebedürftige für ihren Heimplatz im ersten Quartal 1994 Euro selbst zahlen mussten – für die eigentliche Pflege, Unterkunft und Verpflegung sowie für Investitionskosten. Auf den Eigenanteil für die Pflege entfielen davon 925 Euro. Brandenburg liegt auf Platz 4 (1535 Euro, davon 599 Pflege). Am günstigsten ist ein Heimplatz in Thüringen (1221/274). Klaus Hommel jedenfalls hat zusammen mit anderen Angehörigen der Initiative "Eigenanteile der Pflegekosten in Seniorenheimen senken" Tausende Unterschriften gesammelt und dem Gesundheitsausschuss des Bundestags übergeben. "Substanziell passiert ist aber nichts." Deshalb saß Hommel am Montag zusammen mit Vertretern der Gewerkschaft Verdi, von Diakonie und Arbeiterwohlfahrt in der Bundespressekonferenz, um eine grundlegende Reform der Pflegefinanzierung zu fordern.

Belastung umdrehen

Wie könnte die aussehen? Professor Heinz Rothgang von der Uni Bremen wirbt dafür, die Finanzbelastung umzudrehen. Bisher ist die Pflegeversicherung nur eine Teilkostenversicherung. Sie übernimmt einen Basisbetrag. Alles, was darüber liegt, ist vom Pflegebedürftigen selbst beziehungsweise von Angehörigen oder dem Sozialamt zu bezahlen. Und das wird immer mehr – auch deshalb, weil Pflegekräfte endlich besser vergütet werden. Stattdessen solle der Pflegebedürftige einen Basisbetrag übernehmen und den Rest Pflege- sowie Krankenversicherung und Steuerzahler. Er nennt das "Sockel-Spitze-Tausch".

Am besten wäre es, sagt Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler, eine Vollversicherung einzuführen, die die Pflege komplett finanziere. "Mit der derzeitigen Regierung ist das aber sicher nicht hinzubekommen." Insofern wäre für Verdi ein Sockel-Spitze-­Tausch ein erster Schritt. Das sieht AWO-Chef Wolfgang Stadler genauso. Man müsse jetzt schnell handeln und die Eigenbeiträge zumindest einfrieren.

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht das Problem. Und will zunächst eine Debatte darüber führen, das Ministerium plant dazu landesweit Veranstaltungen. Darauf müsse dann "eine Entscheidung folgen, die klar macht: Es wird planbarer und verlässlicher, wie viel eine Familie an Eigenanteilen ein­brin­gen muss". Wie das genau aussehen soll, will er im ersten Halbjahr 2020 vorlegen.