Conradin Walenciak

Velten (MOZ) "Ich bin überzeugt davon, dass es einen positiven Effekt auf den Verkehr hier an dieser Stelle geben wird", sagt Matthias Rink (CDU) und blickt an der neu aufgestellten Blitzer-Säule an der Kreuzung Rosa-Luxemburg-Straße/Bernauer Straße/Lindenstraße in Velten empor.

Der Ordnungs-Dezernent des Landkreises Oberhavel freut sich darauf, dass das Pilotprojekt nun endlich beginnt. "Am 2. Dezember, also kommenden Montag, nimmt der Blitzer seine Arbeit auf." Bis dahin könnten sich die Autofahrer noch an die neue Messstation gewöhnen. "Wenn es nach mir ginge, ständen in Oberhavel bald flächendeckend solche fest installierten Anlagen an den Straßen."

Einnahmen werden reinvestiert

Der Blitzer in Velten wird ab kommender Woche nicht nur Rotlicht-Verstöße – wie zuletzt berichtet – feststellen, sondern auch Geschwindigkeitsüberschreitungen registrieren. "Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt", sagt Rink. "Die Dunkelziffer an nicht geahndeten Rotlichtvergehen ist sehr hoch." Gerade an dieser Stelle in Velten mache eine solche Anlage deshalb Sinn, weil sie als Unfallschwerpunkt gilt. "Wir hatten hier bereits acht Unfälle in diesem Jahr", so Rink. "Dazu kommen noch Unmengen an Gefährdungen, die uns hauptsächlich von Fahrradfahrern gemeldet werden."

Im zuständigen Dezernat hat man sich deshalb schon länger Gedanken darüber gemacht, wie man eben diesen Gefährdungen entgegenwirken könnte. "Der Trend geht ja vielerorts Richtung Tempo-30-Zonen sowie zu noch mehr und breiteren Radwegen", sagt Rink. "Meiner Meinung nach ist das aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein." Wenn man den Verkehr verändern wolle, müsse man zuerst den Autofahrer verändern. "Und wie macht man das? Indem man ihm zeigt, dass er etwas falsch gemacht hat und ihn dafür dann auch bestraft." Damit der Mensch etwas lerne, "müsse man – so blöd sich das anhört – eben an seinen Geldbeutel ran", ist Rink überzeugt.

Um die Sicherheit an der Kreuzung zu erhöhen, hat der Landkreis selbst tief in die Tasche gegriffen: 122 000 Euro kostete die neue Anlage. Dazu kommen noch einmal 26 000 Euro für einen neuen Blitzer an der B96 in Nassenheide, der Mitte Dezember in Betrieb gehen wird. Dieser wird allerdings nur Tempoverstöße erfassen.

Trotz der Ausgaben sei der Landkreis nun aber nicht auf Einnahmen durch Bußgeldbescheide angewiesen. "Am liebsten wäre mir, wenn wir durch den Blitzer gar kein Geld einnehmen würden", so Rink. "Das hieße nämlich, dass sich alle Fahrer an die Verkehrsregeln halten würden." Bereichern wolle man sich an den künftigen Einnahmen auf jeden Fall nicht. "Jeder Euro, der reinkommt, wird sofort wieder in die Verkehrssicherheit gesteckt – im Optimalfall in solche Anlagen", sagt Rink.