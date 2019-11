Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Zuschauern bot sich Montagmorgen ein Spektakel der besonderen Art: Mit Hilfe eines Tiefladers wird eine riesige Nordmanntanne durch Beeskows enge Straßen transportiert. Eskortiert wird die Fuhre von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit Stadtbrandmeister Alexander Voigt und neun Mann mit von der Partie ist. Ein Autokran hievt das Nadelgewächs von der Horizontale in die Vertikale. "Kein Problem" für Kranfahrer Uwe Greinert vom Kran- und Transportservice Fürstenwalde.

Gebannt verfolgt Hanna Waltz aus Schneeberg mit dem fünfjährigen Leonnardo an der Hand das Spektakel. Beide waren zwischen zwei Terminen am Marktplatz vorbeigekommen und stehengeblieben, um das Treiben zu beobachte. Ebenso fasziniert der einjährige John aus Tauche, der mit seinen Eltern Nadine Belter und Bernd Traube die Großtechnik bestaunt. Vater Bernd kennt das Prozedere aus eigener Praxis: Als Kraftfahrer war er oft genug selbst beim Baumaufstellen in Tauche beteiligt. "Ganz schön viele Leute wuseln hier herum", befindet er mit fachmännischem Blick.

Was man von außen nicht sieht: Am Stamm gibt es dieses Mal mehr zu erledigen, als in den Vorjahren. Woran das liegt, erläutert der Stadtförster Wolfgang Heise: Der Stamm ist deutlich schlanker, als bei manchem Vorgänger. Deshalb müssen wir relativ viele Keile einschlagen, bis der Baum steht." Am Ende beweisen der Förster und seine Helfer Augenmaß: Der Baum steht wie eine Kerze.

Karin Hielscher und Andreas Friedrich von der Feuerwehr verschönern die Tanne an einer Ecke, die ein kleines "Loch" aufweist, in den sie hängende Zweige mit Paketschnur ein wenig nach oben binden, schließlich soll alles perfekt aussehen. Um 10.10 Uhr überreicht der Stadtbrandmeister den Lieferschein an Altstadtmanagerin Kerstin Müller: Auftrag erledigt! Jessica Kautz sammelt ein paar liegengebliebene Zweige ein. Ihr Freund Steven Thalheim hatte sich als Feuerwehrmann an der Baumaufstell-Aktion beteiligt. "Das Grünzeug kann ich gut als Dekoration gebrauchen", so die Beeskowerin.

Ursprünglich stand der stattliche Baum bei Familie Kortschak. Dort ragte der Baum bereits über den angrenzenden Gehweg: Handlungsbedarf war gegeben. "Der Baum wäre zu schade gewesen, um ihn von unten zu beschneiden", meint Roland Kortschak, auf dessen Grundstück an der Ecke Storkower Straße/Vorheider Weg der Baum am Montagmorgen. "Ich habe ihn selbst angepflanzt, erinnert sich der Baumspender. "Er sollte einfach nur schön sein." Jetzt ist der Beeskower froh, dass die Tanne, die in früheren Jahren der Familie als außenstehender Weihnachtsbaum diente, zuletzt so große Ehre zuteil wird. In den Wochen zuvor war der Baum von Vertretern der Stadt im Beisein des Stadtförsters ausgewählt worden. "Wir hatten noch eine zweite Tanne am Haken, die ist dann wohl schon für nächstens Jahr gesetzt", wagt der Stadtbrandmeister eine Prognose.

Was manchen Beeskower wunderte: Der Schwertransport bewegte sich nicht auf direktem Wege ins Stadtzentrum. Stattdessen ging es über die Umgehungsstraße bis Ortseingang aus Richtung Fürstenwalde und dann durch die Bahnhofstraße zum Marktplatz. "Die Breitscheidstraße ist im Bereich des Landratsamts und des Gymnasiums beidseitig von parkenden Autos gesäumt. Da wird es für den Lkw samt Baum einfach zu eng", erläutert der Stadtbrandmeister. Außerdem sei es aus der nördlichen Richtung leichter, mit der langen Fuhre auf den Marktplatz aufzufahren.