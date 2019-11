MOZ

Ortsmarke Die Sana-Kliniken AG wird Hauptgesellschafter des Evangelischen Krankenhauses in Woltersdorf. Der bisherige Träger, der Deutsche Jugendverband "Entschieden für Christus" (EC) und Sana hätten eine strategische Partnerschaft vereinbart, heißt es in einer am Montag verbreiteten gemeinsamen Mitteilung. Demnach übernimmt Sana 74,9 Prozent der Anteile an dem Haus in der Seestraße, der EC-Verein behält 25,1 Prozent.

Es gehe um Zukunftssicherung, sagte der EC-Chef Hartmut Kämpfer. "Wir merken, dass das Gesundheitswesen immer komplexer und der Wind rauer wird." Mit Sana sei ein starker und professioneller Partner gewonnen worden, "der das operative Management übernimmt und das Krankenhaus in ein größeres Ganzes einbindet, ohne dass es seinen Charakter verliert." Der Konzern habe ein tragfähiges Klinik- und ein tragfähiges Mitarbeiterkonzept vorgelegt. Das Haus verfügt über 209 Betten inklusive der dazugehörenden Tageskliniken und hat 340 Mitarbeiter.

Sana-Vorstandschef Thomas Lemke verwies auf die Erfahrung des Unternehmens mit Trägern wie EC. Zuletzt habe Sana Kliniken in Köln und Stuttgart aus konfessioneller oder gemeinnütziger Trägerschaft in den Konzernverbund integriert.