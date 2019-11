Andrea Linne

Panketal (MOZ) Mit dem Beschluss für den Haushaltsplan 2020 haben die Panketaler am Abend wichtige Weichen für Investitionen in die Zukunft gestellt. Einige Streichungen geplanter Stellen kamen nicht durch. So sollen ein Hochbauingenieur und IT-Fachmann eingestellt werden.

Dennoch gelang der CDU - im Schulterschluss mit BVB/Freie Wähler, AfD und Bündnis 90/Grüne - ein Paukenschlag, der nachklingt. Der geplante Wohnungsbau auf dem früheren Kohlehof an der Schönower Straße, der von der Gemeinde auf einem eigenen Grundstück unweit des S-Bahnhofs Zepernick massiv vorangetrieben wurde, fiel dem Rotstift zum Opfer. Damit musste auch Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) trotz aller Befürworter in eigenen Reihen und von Linken und Bündnis Panketal eine Schlappe einstecken. Wer auf eine bezahlbare Wohnung und günstige Gewerberäume gehofft hatte, darunter auch ein italienisches Restaurant, das aus Röntgental zurückkehren wollte, wird nun erst einmal enttäuscht sein – entgegen aller bisher vorliegenden Grundsatz-Beschlüsse aus dem Gemeindeparlament.