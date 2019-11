Thomas Sabin, Jacqueline Westermann (MOZ)

Potsdam (MOZ) Seit Sonntag sind 160 Landwirte aus Bayern mit Traktoren auf dem Weg nach Berlin, wo es am Dienstag eine große Demonstration vor dem Brandenburger Tor geben soll.

Die Landwirte wollen auf ihre Situation aufmerksam, die einerseits von neuen Umweltvorgaben und strengeren Düngeregeln geprägt ist, andererseits jedoch von sinkenden Erlösen für Fleisch, Wurst und Milch in den Supermärkten.

"Seit Jahren verleumden uns Umweltbundesamt, NABU und BUND mit getürkten Statistiken von Bodenbelastungen und gezielten Fehlinterpretationen zum Insektenschutz. Seit Jahren weisen wir geduldig auf die Fakten hin und werden von der Bundesregierung doch nicht gehört", erklärte der Vorstand des Bauernbundes Brandenburg, Max Kirsten, am Sonntag. (ds)

+++ Auch aus Lichtenow kommen Landwirtinnen und Landwirte +++

+++ Uckermark Initiative "Land schafft Verbindung" fährt auch mit +++

Mit einem Konvoi von mindestens 200 Traktoren beteiligen sich Bauern aus der gesamten Uckermark an den Protesten der Initiative „Land schafft Verbindung“. Seit 5 Uhr morgens rollt der Treck unter starker Polizeibegleitung in Richtung Berlin. Schon gegen 3 Uhr haben sich Bauern in Prenzlau gesammelt. Überall entlang der Bundesstraße 198 schlossen sich weitere Schlepper an. Etwa 100 Fahrzeuge aus dem gesamten Raum Angermünde, Gartz und Schwedt sind vom Hof der Brandenburger Landtechnik in Kerkow aufgebrochen, um über die B 2 über Eberswalde in die Hauptstadt zu kommen. Ihre Rundumleuchten zeichnen die gesamte rund 100 Kilometer lange Route. Die Landwirte sind sauer und aufgebracht über das Agrarpaket der Bundesregierung. Viele Trecker tragen Plakate und Transparente oder Aufkleber. Unternehmer kleiner und großer Betriebe wollen sich nicht länger reglementieren und öffentlich diffamieren lassen. Die neu beschlossenen Einschränkungen würden die Existenz gefährden. Teilweise kommt es auch in der Uckermark zu Verkehrsbehinderungen, weil lange Traktorkolonnen aufeinander warten. In Kerkow sind rund 100 gebrauchte Paar Stiefel aus allen Teilen Deutschlands verteilt und außen sichtbar an den Schleppern aufgehängt worden. Sie wurden von Menschen verschickt, die ihre Höfe aufgeben mussten oder sich mit den Protestlern solidarisch zeigen. Viele Stiefel enthalten Geldspenden oder tragen teils bewegende Aufschriften. Unterwegs zollen Passanten und Autofahrer den Landwirten Beifall durch Winken und Hupen. (os)

+++ 08:05 Uhr: erneut Unfall mit Traktor +++

+++ Verkehrschaos in Berlin nimmt zu +++

+++ Landwirte aus Reichenow, Zinndorf, Bredekow machen sich auf den Weg nach Berlin +++

Knapp 20 Landwirte aus Reichenow, Zinndorf, Bredekow und anderen Orten haben sich gegen 7 Uhr an der Tankstelle in Lichtenow (Mol) versammelt, um nach Berlin zu fahren. "Gegen 11.30 Uhr wollen wir da sein", sagte Rick Dalitz vom Landwirtschaftsbetrieb Mathias Schmidt aus Reichenow. Aufgeregt sei er schon gewesen vor der großen Ausfshrt aber mit dem Schlafen habe es geklappt, antwortete der junge Mann auf Nachfrage eines Kollegen. (mj)

+++ So sah der Start in Nauen (Havelland) aus +++

+++ Axel Vogel, Brandenburg Landwirtsschaftsminister (Grüne), im "radioeins-Interview" +++

„Ich habe großes Verständnis für die Landwirte. Ich verstehe, dass viele Verzweifelt sind. Ihnen werden die Flächen unterm Hintern weggekauft von außerlandwirtschaftlichen Investoren. Sie sind den Handelskonzernen in einem großen Ausmaß ausgeliefert. Die EU-Förderpolitik ist zum Teil ausgesprochen bürokratisch und jetzt kommen noch die Billigimporte durch Freihandelsabkommen dazu. Das sind alles Themen, für die es sich lohnt, auf die Straße zu gehen. Allerding glaube ich nicht, dass das Insektenschutzprogramm der Bundespolitik maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass die Bauern in dieser Situation sind.“, so Vogel.

+++ Massive Verkehrseinschränkungen in Berlin +++

+++ Konvois fahren durch Kyritz +++

Auf der Bundesstraße 5 sind heute Morgen mehrere Konvois mit bis zu 50 Traktoren gleichzeitig in Richtung Berlin unterwegs gewesen. Kyritz haben die Landwirte aus der Prignitz und weiter aus dem dem Norden gegen 5 Uhr passiert. Aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin beteiligen sich nach Einschätzung von Maria Mundry, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes, etwa 60 Landwirte. (mk)

+++ 7:09 Uhr +++

Eine begleitete Traktor kolonne nähert sich aktuell der Stadtgrenze Potsdam  über die  B1  und wird anschließend über die Forststraße, Am Neuen Palais, Amundsenstraße und Potsdamer Straße in Richtung B5  / Marquardt  (PDM) fahren, teilt die Polizei Brandenburg via Twitter mit.

+++ 6:49 Uhr: Unfall auf der B115 +++

+++6:19 Uhr +++

+++ 5:18 Uhr +++

Aktuell befinden sich bereits 1800 Traktoren auf den Straßen Brandenburgs. Sie alle haben sich aufgemacht in Richtung Berlin. Die Ankunft dort wird laut Polizei Brandenburg gegen 9 Uhr erwartet.

+++ Bauern aus Beeskow, Ranzig, Friedland und Fürstenwalde+++

Auch die Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Buchholz beteiligt sich mit zwei Traktoren und drei Mitarbeitern an der Demonstration in Berlin, teilte Geschäftsführer Benjamin Meise mit. Die Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Beerfelde ist ebenfalls mit zwei Landmaschinen und drei Mitarbeitern dabei. Um 5.30 Uhr fanden sich die teilnehmenden Bauern aus der Region wie Beeskow, Ranzig und Friedland auf dem Fürstenwalder Festplatz ein. Von dort aus startete der Konvoi in Richtung Berlin. Die Traktoren fahren im Durchschnitt mit einer Geschwindigkeit von 50km/h. Die Teilnehmer rechnen mit einer Fahrtzeit von drei Stunden. Dadurch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das Tiergut Heinersdorf macht sich mit vier Traktoren über die B1 auf den Weg. (bw)

+++ Landwirte aus dem Barnim +++

Auch Landwirte aus dem Barnim werden sich an dieser Aktion beteiligen. Die genaue Zahl konnte der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Reinhard Kroschewski, am Montag noch nicht nennen. "Die Anmeldungen erfolgten über verschiedene Kanäle", sagte der Landwirt. Mindestens sollen es aber zehn Teilnehmer mit fünf Traktoren sein. "Ich gehe aber von der doppelten Anzahl aus". (kuk)





+++ Bauern aus dem LOS und MOL +++

Allein aus dem Landkreis Oder-Spree waren am Vortag der Demo 43 Traktoren samt Besatzung gemeldet. Die Teilnehmer wurden unterwegs „eingesammelt“, wie der Friedländer Landwirt René Schulze, Koordinator der Abordnung aus Oder-Spree, berichtet. In Kienbaum erfolgte gegen 6.30 Uhr der letzte große Stopp. Dort warteten die protestierenden Bauen auf ihre Kollegen aus Märkisch Oderland, um gemeinsam weiterzufahren. „Ich denke, aus MOL sind noch ein paar mehr Traktoren hinzugestoßen, sodass wir mehr als 100 Berufskollegen waren, die sich den Vormittag über zum Brandenburger Tor durchschlugen“, meinte Karsten Lorenz, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Oder-Spree. „Ich bin mit dem Zug gefahren, um sicher nach Berlin durchzukommen!“ (jk)

+++ Landwirte aus Ostprignitz-Ruppin, der Prignitz und dem Norden ++++

Auf der B5 sind die ersten Landwirte aus Ostprignitz-Ruppin, der Prignitz und weiter aus dem Norden in Richtung Berlin zum Protest Land schafft Verbindung unterwegs. Insgesamt werden in Berlin gegen 9 Uhr rund 5000 Traktoren erwartet.