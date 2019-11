Ingo Muhme

Rüdnitz Der SV Rüdnitz/Lobetal holt verdient drei wichtige Punkte gegen den Aufsteiger und Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Für die Doppeldörfler bedeutet dies einen Platz im gesicherten Mittelfeld, der 1. FC Finowfurt rutscht tabellarisch ab.

Dabei waren die äußeren Bedingungen mehr als hervorragend, Herbstsonne und ein Rasenplatz, der zu dieser Jahreszeit wohl seinesgleichen sucht. Doch erwärmen konnte der erste Durchgang keinen der 31 Zuschauer. Es war eine Partie auf Augenhöhe, die in der Qualität aber nicht allzu hoch angelegt war. Chancenflaute hüben wie drüben, wobei Finowfurt in der Spieldominanz eine kleine Schippe besser war. Die erste und einzig nennenswerte Möglichkeit der Heimelf in der ersten Halbzeit resultierte aus einem direkt geschossenen Freistoß durch Fabian Schulz. Dabei hinterließ Gästekeeper George Burghause nicht den sichersten Eindruck, als er die Kugel nicht festhielt, dann an den Pfosten lenkte und erst im Nachfassen sicher hatte (12.).

Überraschender erster Treffer

Fast aus dem Nichts fiel dann die Gästeführung. Ein sicher geglaubter Ball an der rechten Strafraumseite der Hausherren und ein energisches Nachsetzen mit folgendem Rückpass zum freistehenden Jens Rohrbeck, der nicht lange fackelte und unhaltbar einnetzte, brachte Rüdnitz den Rückstand (21.). Die Führung beflügelte den Aufsteiger in der Folgezeit, der nun die Regie übernahm und die abstiegserprobten Rüdnitzer immer mehr zu Fehlern zwang. Doch für einen möglichen Ertrag fehlte den Gästen die Qualität.

Zum Wiederanpfiff änderte sich das Bild. Heimtrainer Ulf Kerstan hatte seine Männer neu eingenordet und mehr Mut mit auf den Weg gegeben. "Wir wollten das Spiel schon etwas verhaltener angehen und nicht gleich ins offene Messer laufen. So war der Plan", erzählte er nach Spiel­ende. Rüdnitz ließ nun den blutleeren Auftritt vor dem Pausenpfiff vergessen, brachte Geschwindigkeit in die Partie, mit der die Gäste erst einmal gar nicht zurechtkamen. Die Abschlüsse auf das Tor von Burghause nahmen zu, genauso wie die Gefährlichkeit. Tobias Bauer hatte in der 52. Minute nach einem Diagonalball den Ausgleich auf den Schlappen, verpasste das Tor nur um Zentimeter.

Die Belohnung des nun engagierten Auftritts folgte in der 65. Minute. Fabian Schulz staubte ab, als der Ball nach einem Kopfballduell am Pfosten landete, ins Feld zurücksprang und er am schnellsten reagierte. Rüdnitz drängelte schon gewaltig und ließ dem Aufsteiger kaum Möglichkeiten ins Spiel zurückzukommen.

Erneute Führung auf dem Fuß

Einer der seltenen Gästekonter hätte fast die erneute Führung gebracht. Jens Rohrbeck war nach einer flachen Eingabe eingelaufen und schlug, sehr zum Glück der Heimelf, über den Ball und ließ somit eine gute Möglichkeit liegen (73.). Nur drei Minuten später war es dann um die Finowfurter geschehen. Schlechte Abwehrarbeit und inkonsequente Situationsbereinigung eröffneten Philipp Röpke die Möglichkeit aus zwölf Metern abzuziehen und seine Truppe endgültig auf die Siegerstraße zu bringen. Die Schlussminuten gehörten dann klar den Hausherren. Finowfurt wirkte müde und in der Körpersprache nicht wirklich motiviert, der Partie wenigstens noch ein Unentschieden abzuringen. Rüdnitz hingegen stürmte weiter und hätte allein durch Benjamin Bauer, der Gästetorsteher Burghause noch mehrmals prüfte und scheiterte, ein klareres Endergebnis erzielen können.

"Wir brauchen schon zehn, zwölf Chancen, um zwei Tore zu erzielen", sagte Ulf Kerstan mit einem Augenzwinkern in seiner Analyse. "Ich denke, das haben die Jungs dann in der zweiten Halbzeit ganz gut gemacht. Vor der Pause war das einfach zu wenig und dann fangen wir noch das dumme Gegentor", legte er noch nach.