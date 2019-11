Bereiten sich auf den Bauernprotest am Dienstag in Berlinvor: Landwirt Hijlke Jacob Wierenga aus Wandlitz und sein Mitarbeiter Hubertus Droeger wollen auch vor dem Brandenburger Tor demonstrieren. © Foto: Wolfgang Rakitin

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Erst im Oktober hatten tausende Bauern in zahlreichen deutschen Städten gegen die Agrarpläne der Bundesregierung protestiert, am heutigen Dienstag werden wieder rund 10 000 Teilnehmer auf einer Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin erwartet. Etwa 2000 Fahrzeuge rollen dafür in einer Sternfahrt aus Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Brandenburg in die deutsche Hauptstadt.

Klage über Preisdumping

Auch Landwirte aus dem Barnim werden sich an dieser Aktion beteiligen. Die genaue Zahl konnte der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Reinhard Kroschewski, am Montag noch nicht nennen. "Die Anmeldungen erfolgten über verschiedene Kanäle", sagte der Landwirt. Mindestens sollen es aber zehn Teilnehmer mit fünf Traktoren sein. "Ich gehe aber von der doppelten Anzahl aus".

Nach Einschätzung des Verbandsvorsitzenden hat sich in den vergangenen Jahren bei den Landwirten "viel Frust" angesammelt. Dies betreffe alle Produktionsbereiche, aber auch gleichermaßen konventionelle und biologisch arbeitende Unternehmen. Als ein Beispiel nannte Kroschewski das Preisdumping. Vor allem für Getreide und Raps würde immer weniger gezahlt. Auf der anderen Seite wollten und müssten die Landwirte aber auch den Mindestlohn zahlen. "Das muss aber über die Erlöse abgedeckt werden", betonte der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes.

Kroschewski will sich darüber hinaus auch für den Erhalt der Tierproduktion in Brandenburg stark machen. "Wir haben schon wenige Milchviehbetriebe und Schweinehalter, Molkereien und Schlachtbetriebe fehlen". Die Vermarktung müsste deshalb in diesem Bereich wieder aufgebaut werden.

Die Landwirte wenden sich ferner dagegen, als einzige Verursacher von zu hohen Nitratwerten im Grundwasser verantwortlich gemacht zu werden. Dafür seien auch andere verantwortlich, so Kroschewski. "Wir haben es endgültig satt, als ganzer Berufsstand an den Pranger gestellt zu werden".

Sören Kilian aus Ruhlsdorf ist vor allem das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Agrarpaket ein Dorn im Auge. Der Landwirt befürchtet, dass landwirtschaftliche Produkte aus Südamerika den deutschen und europäischen Markt überschwemmen könnten. "Mit den dortigen Kosten können wir nicht mithalten", so Kilian. Der Landwirt beklagt zudem, dass es derzeit nicht rentabel ist, auf ökologische Produktion umzustellen. Der Markt sei einfach überfüllt. "So ist es kaum möglich, notwendige finanzielle Rücklagen zu schaffen", erklärte Kilian, der einen Bio-Betrieb hat und auf 200 Hektar unter anderem Roggen, Gerste und Triticale anbaut.

Von der Politik fordert Kilian, die Landwirtschaft mehr in Entscheidungen einzubeziehen. "Wir züchten auch Schmetterlinge, aber es muss bezahlt werden", so sein Angebot an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Darüber hinaus müsse genau geprüft werden, "ob das, was wir machen wollen, auch umsetzbar ist".

Verkehrsbehinderungen

Zu dem Protest hatte die Initiative "Land schafft Verbindung", in der sich bereits Zehntausende Landwirte zusammengeschlossen haben, aufgerufen. Viele Landes- und Kreisbauernverbände unterstützen die Aktionen. Auch der Landesbauernverband Brandenburg hatte seine Mitglieder, Partner und verbundenen Verbände dazu aufgerufen, sich an der Sternfahrt zu beteiligen.

Aus Brandenburg rollen die Traktoren auf insgesamt zwölf Routen zum Brandenburger Tor. Aus der Uckermark wird der Konvoi auf der Bundesstraße 2 über Eberswalde und Bernau nach Berlin fahren. Die Barnimer starten mit ihren Traktoren um 8 Uhr in Schwanebeck. Es sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, so ein Polizeisprecher.