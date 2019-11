Oliver Schwers

Neumeichow (MOZ) Eine Zeitlang war es plötzlich still um die Porzellanmalerin Annette Zieber aus Meichow, die zweimal im Jahr zu den großen Festen ihr Atelier für Kunden öffnet und Einblick in die Welt des Porzellans gibt. Der Grund: Die Künstlerin ist umgezogen. Seit einigen Monaten befindet sich ihr Reich nun ein paar Hundert Meter weiter in Neumeichow, etwas weiter entfernt von der Bundesstraße 198. Aus privaten Gründen entschloss sie sich gemeinsam mit ihrem Mann, noch einmal ein Haus umzubauen und den gesamten Verkaufspavillon einmal ab- und dort wieder aufzubauen. Jetzt ist der Stress vorüber. "Ich habe hier mehr Platz", so Annette Zieber. Für ihre eigentliche Malerei benötigt sich nur einen kleinen Schreibtisch mit Licht. Doch für das Brennen, für die Vorbereitungen, für Lager und vor allem für die Galerie sollte mehr Raum geschaffen werden.

Einige Kunden haben den Weg zu ihrem neuen Atelier schon entdeckt. Doch offiziell eingeweiht wird es erstmals in dieser Woche zum Tag der offenen Tür am 30. November und 1. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr. "Seit September habe ich schon ein strammes Programm hinter mir", sagt Annette Zieber. Der Umzug und der heiße Sommer haben die Porzellanmalerei etwas in den Hintergrund gerückt. Auch der Osterverkauf musste ausfallen.

Dekoration für Weihnachten

Nun aber fertigt sie wieder Vasen, Leuchter, Weihnachtskugeln, Tischdekoration, Schalen, Glocken, Untersetzer und viele andere Dinge. Die aus Porzellanfabriken stammende Rohware wird per Hand bemalt und anschließend gebrannt. Auch individuelle Wünsche sind dadurch möglich. Sie kann sich dafür inzwischen mehr Zeit lassen. Denn seit Februar hat sie sich von ihrem eigentlichen Job in den Ruhestand verabschiedet und widmet sich nun gänzlich der Kunst. os