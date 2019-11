Bettina Winkler

Buchholz (MOZ) Unter den Bauern brodelt es. Heute wollen Tausende Landwirte mit Traktoren in die Hauptstadt fahren, um gegen die Agrarpolitik zu protestieren. Auch die Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Buchholz beteiligt sich mit zwei Traktoren und drei Mitarbeitern an der Demonstration in Berlin, teilte Geschäftsführer Benjamin Meise mit. Die Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Beerfelde ist ebenfalls mit zwei Landmaschinen und drei Mitarbeitern dabei. Um 5.30 Uhr wollen sich die teilnehmenden Bauern aus der Region wie Beeskow, Ranzig und Friedland auf dem Fürstenwalder Festplatz einfinden. Von dort aus startet der Konvoi in Richtung Berlin. Die Traktoren fahren im Durchschnitt mit einer Geschwindigkeit von 50km/h. Die Teilnehmer rechnen mit einer Fahrtzeit von drei Stunden. Dadurch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das Tiergut Heinersdorf macht sich mit vier Traktoren über die B1 auf den Weg.

Tausende Traktoren erwartet

Im Rahmen der Sternfahrt zum Regierungsviertel will die bäuerliche Bewegung "Land.Schafft.Verbindung" den Unmut über die Situation in der Landwirtschaft auf die Straße tragen, heißt es von den Initiatoren. Die Forderungen der Bewegung von der Basis aus sind vielfältig und reichen von mehr Mitsprache bei Gesetzesänderungen, über die Rücknahme des jüngst beschlossenen Agrarpaketes bis hin zu weniger Bürokratie und dem Stopp von Bauernbashing. Der Buchholzer Geschäftsführer Benjamin Meise stellt klar: "Ich persönlich bin bereit, mich den aktuellen Anforderungen der Gesellschaft zu stellen. Der Kunde ist nun einmal König. Aber dem König muss auch klar sein, dass er die Rechnung bezahlen muss. Mehr Leistung für weniger Geld ist für uns nicht mehr darstellbar." Aus dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik werden heute rund 10 000 Landwirte mit mehreren Tausend Fahrzeugen am Brandenburger Tor erwartet.