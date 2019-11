Oliver Schwers

Greiffenberg (MOZ) Die Fenster sind wieder offen, nachdem sie jahrelang mit Holzplatten verschraubt waren. Es dringt Licht in den verstaubten Bahnhof von Greiffenberg. Das Gebäude hat schon bessere Zeiten gesehen, doch strahlt es immer noch den Charme einer vergangenen Eisenbahngründerzeit aus, als überall Menschen entlang der Strecken arbeiteten, als Bahnhöfe noch Vorsteher besaßen, als Fahrkarten ausgegeben und Schranken per Hand gekurbelt wurden.

Entgegen aller Mutmaßungen ist der vor vielen Jahren geschlossene Bahnhof Greiffenberg, der ein Stück abseits der eigentlichen Stadt an der Stralsunder Linie liegt, nicht der Abrissbirne zum Opfer gefallen. Seit einigen Monaten werkelt Peter Euler darin. Der 52-Jährige aus Berlin hat das große Empfangsgebäude samt 13 000 Quadratmetern Umland nach einem langen Hin und Her von der Bahn gekauft.

Bahn hat nichts mehr repariert

Was um alles in der Welt will man mit einem solchen Haus direkt an einer viel befahrenen Bahnlinie anfangen, das noch dazu so lange leer stand? "Ich habe den Bahnhof auf der Immobilienseite im Internet gesehen und mich sofort darin verliebt", sagt Euler. "Es ist ein Traum für mich und meine drei Kinder. Wir wollen hier künftig dauerhaft wohnen." Mit Familienhund.

Den alleinerziehenden Vater, der mitten in Berlin wohnt, zieht es raus aufs Land. Bevor er überhaupt einen Wohnwagen für die ersten Übernachtungen aufstellen konnte, musste er sich durchs Dickicht schneiden. Der einstige Vorplatz ist völlig verwahrlost. Die Bahn hat so gut wie nichts mehr an dem Gebäude getan. Ein Schleppdach ist verfault. Metalldiebe haben Regenrinnen gestohlen. Jugendliche sind eingebrochen und randalierten. Im Dach gibt es einen Feuchtigkeitsschaden. Doch im Großen und Ganzen zeigt der Bau seinen ursprünglichen Charakter aus der Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts: Im Foyer ragt eine verzierte Säule empor. Die alte Fahrkartenausgabe existiert ebenso wie historische Öfen. Die einstige Gastwirtschaft hat man in mehrere Räume aufgeteilt. Und die teils großzügigen Dienstwohnungen mit alten Türen und hohen Decken erinnern an früheres Leben im Haus.

Peter Euler hat überall ein wenig angefangen mit Aufräumen, Werkeln, Schutt beseitigen. Noch gibt es kein Wasser, weil niemand mehr weiß, wo die alte Leitung liegt. Doch Strom und Abwasser sind schon mal geklärt. "Ich habe keinen Beruf erlernt, sondern mir alles selbst angenommen", sagt der neue Eigentümer, der momentan keinen Job hat, sondern sich um die Kinder kümmert.

Erinnerungen an alte Zeiten

Im Ort und in der Umgebung ist man schon auf ihn aufmerksam geworden. Vor allem ältere Leute, die Erinnerungen mit dem Bahnhof verbinden, erzählen aus der Kindheit. Doch Züge werden hier wohl nie wieder halten. Dafür ist der Bahnhof Wilmersdorf als funktionierender Haltepunkt zu dicht und für Reisende besser erreichbar.

Peter Euler schwebt in der Zukunft eine kleine Versorgung für Touristen vor, vielleicht auch Stellplätze für Wohnmobile, die die Idylle der Landschaft in der Nähe des Petzigsees entdecken. Doch zunächst muss er die Räume und Wohnungen herrichten, verblichene Tapeten beseitigen, Fenster abdichten. "Ich will das Alte, das Originale erhalten", sagt der Bahnhofsbesitzer. Es soll Stück für Stück gehen. Mit schmalem Taler.