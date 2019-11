Bettina Winkler

Bad Saarow (MOZ) Moor – die Naturkraft aus der Erde – hat Rehabilitationsmediziner Egbert Treptow sein Leben lang begleitet. Geboren in der Prignitz, hatte er schon in der Kindheit Kontakt mit dem heilenden Moorvorkommen von Bad Wilsnack. Während seiner Spezialisierung zum Badearzt in der Kurklinik Bad Freienwalde begegnete ihm Moor – das sich positiv auf das Immunsystem auswirkt, den Stoffwechsel anregt sowie durch angenehme Wärme Muskulatur und Verkrampfungen löst – wieder. Und seit 20 Jahren waren Therapien mit Moor ein wesentlicher Teil seiner Verordnungen für ambulante Kurgäste in Bad Saarow. Ab August 1999 war Diplom-Mediziner Egbert Treptow neben Dr. Bernd Gestewitz und Professor Lothar Stöcker Badearzt im Kurort. Diese spezialisierten Mediziner kümmern sich um ambulante Kurgäste, verordnen Behandlungen wie manuelle Therapie, Massagen, Elektro- und Wärmetherapie, Gangschule und Wassergymnastik. Badeärzte sind unerlässlich für den Kurort-Status.

Heute feiert Egbert Treptow seinen 65. Geburtstag und verabschiedet sich in den Ruhestand. Mit Wehmut hat der Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin am Montag die letzten Patienten empfangen. Die Räumlichkeiten am Kurpark sind jetzt geschlossen. "Ich hätte meine Praxis gern an einen jungen Kollegen übergeben", sagt Egbert Treptow. Seit Jahren war der Mediziner auf der Suche nach einem Nachfolger – leider ohne Erfolg. Er hatte sogar ein Vermittlungsbüro eingeschaltet. Auch seine guten Kontakte zur Klinik Sommerfeld, in der Rehabilitationsmediziner ausgebildet werden, fruchteten nicht.

"Solch eine Praxisaufgabe ist frustrierend und hat große bürokratische Hürden", sagt Egbert Treptow, der in 20 Jahren um die 10 000 Patienten mit chronischen Gelenk- und Rückenschmerzen meist über Jahre betreut hat. In der Region war er der einzige Rehabilitationsmediziner. "Die Aufgabe der Praxis wird eine große Lücke reißen. Ich habe mich hier immer gut aufgehoben gefühlt", sagt Christel Flack (68) aus Fürstenwalde. "Mein Rücken ist kaputt. Mir haben die physikalischen Therapien gut geholfen. Wo soll ich jetzt hingehen?", fragt sich Sabine Splettstößer (78) aus Bad Saarow. Auch Norbert Fischer (64) aus Wendisch Rietz hat keine Vorstellung, wie es weitergehen soll. "Wer sorgt jetzt für Linderung meiner Rückenprobleme?" Auch für Physiotherapien war Egbert Treptow stets ein Partner. "Er hatte immer ein offenes Ohr und stand bei Behandlungen beratend zur Seite", sagt die Fürstenwalder Physiotherapeutin Peggy Schüler, die 15 Jahre mit Egbert Treptow im Dienste der Patienten zusammen gearbeitet hat. "Rehabilitationsmediziner haben bei der Be­hand-­lung den ganzen Menschen im Blick und setzen auf konservative Therapien wie zum Beispiel Bindegewebemassage oder Unterwassermassage, die Hausärzte meist nicht verordnen. Auch für die Schwester Beate Schmidt, die 20 Jahre in der Praxis hauptsächlich die physiotherapeutischen Behandlungen durchgeführt hat, geht eine Ära zu Ende. Die 55-Jährige wird die familiäre Atmosphäre vermissen. "Für mich bedeutet die Schließung ein Neustart in einer anderen Praxis", erzählt sie.

Zeit für den Enkel

Egbert Treptow freut sich auf einen aktiven Ruhestand. Er wird sich im Rehasportbereich engagieren und bei Bedarf Wissen vermitteln. In der Volkshochschule möchte er italienisch lernen. Gern erinnert er sich an die Internationalen Rheuma-Tage in Italien, die viele wissenschaftliche Begegnungen mit prominenten Medizinern geboten haben. Auch ist da noch der sechsjährige Enkel, mit dem er Zeit verbringen möchte. Bad Saarower Kurdirektor Axel Walter und Bernd Gestewitz möchten mit Egbert Treptow in Kontakt bleiben und wünschen sich eine weitere Zusammenarbeit.