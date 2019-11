Zeitgleich zur Weltklimakonferenz in Madrid findet an der THB die nächste Abendvorlesung statt. Auch die widmet sich wichtigen Klimafragen. © Foto: Federico Gambarini

BRAWO

Brandenburg an der Havel Um die großen Fragen der Menschheit geht es bei der nächsten Abendvorlesung am Montag, 9. Dezember, um 18 Uhr im Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg (THB).

Anlässlich der zeitgleich stattfindenden Weltklimakonferenz in Madrid befassen sich der Physiker Prof. Dr. Michael Vollmer und der Ingenieur Prof. Dr.-Ing. Robert Flassig mit den Themen "Treibhauseffekt, Klimawandel und Nachhaltigkeit". Die Wissenschaftler zeigen wissenschaftliche Fakten zum Treibhauseffekt auf, der den Klimawandel hervorruft. Außerdem gehen sie der Frage nach, wie die weitere Entwicklung der Erde durch eine nachhaltige Art des Lebens und Wirtschaftens beeinflusst werden kann.

Die Abendvorlesungen richten sich an die interessierte Öffentlichkeit, an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studierende sowie Schülerinnen und Schüler. In der Veranstaltungsreihe werden aktuelle Themen allgemeinverständlich und wissenschaftlich fundiert vorgestellt. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.