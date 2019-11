Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Mit einem solchen Ansturm hatten die Gastgeber der Führung zum Thema "Historisches und Aktuelles vom Angermünder Stadtfriedhof" nicht gerechnet. Der Friedhofs-Parkplatz in der Herweghstraße war an diesem Nachmittag überfüllt. Eine Menschentraube hatte sich am Haupteingang versammelt. Während sich manch einer vor Museumsbesuchen scheut, schien das Konzept, bei einem Spaziergang an der Luft mehr über Kulturgeschichte zu erfahren, aufzugehen.

Rund 75 Gäste folgten Museumsleiter Ralf Gebuhr und seinen Mitarbeitern sowie Friedhofsverwalter Michael Deinert bei einem zweistündigen Streifzug über den Friedhof. Seit 1877 werden hier die Toten der Stadt begraben, nachdem der Friedhof im Friedenspark geschlossen wurde.

Stationen des Streifzuges waren der ehemalige Bereich der Kindergräber, der früher voller Grabstellen war. "Die Kindersterblichkeit war um 1900 hoch, vor allem wegen der Mangelernährung und Infektionskrankheiten wie Cholera, Typhus und Lungenkrankheiten aufgrund hygienischer Probleme", berichtete Michael Deinert. Viele Kinder erreichten nicht einmal das dritte Lebensjahr. Weiter ging es zum Denkmal für die gefallenen Angermünder im Ersten Weltkrieg. Der Friedhofsverwalter berichtete von der schwierigen Renovierung des denkmalgeschützten Bauwerkes vor fünf Jahren. "Wir dürfen am Denkmal nicht viel machen, auch die Tafeln nicht reinigen oder die Bänke, weil sie sehr empfindlich sind", erklärte er. Für die Zukunft sei aber eine Entwicklung geplant.

Erste Gräber entlang der Mauer

Die ersten Erdbegräbnisse auf dem ältesten Teil des Städtischen Friedhof fanden direkt an den Mauern statt, in einer Reihe. In diesem Bereich, unweit der neuen Friedhofshalle, erinnert ein bewahrtes Metallkreuz von 1877 an die älteste Grabstelle. Das sei eine der letzten Habseligkeiten des altes Friedhofes. Es sei finanziell schwierig, alle zu bewahren. Der Heimatverein hatte vor Jahren begonnen, eine Ahnengalerie besonderer Menschen der Stadt zu schaffen. Dabei helfen mitunter auch Angehörige. Die Steine werden entlang des Hauptweges am Eingang aufgestellt.

Während die ersten Beerdigungen in einer Halle am Totengräberhaus, der späteren Friedhofsverwaltung, stattfanden, gab es später eine kleine Friedhofskapelle, die 1982 durch eine neue Halle ersetzt und deren Dach gerade saniert wurde. Auch darüber erfuhren die Besucher viel Interessantes. Ebenso über die Anlage für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges mit dem Gedenkstein und der Inschrift "Ihr Tod soll uns Verpflichtung sein". Früher, so war zu erfahren, befand sich hier ein Massengrab, in dem die vielen Menschen beerdigt wurden, die im und nach dem Krieg starben. Die Anlage ist derzeit im Umbau, die Bepflanzung erneuert worden.

Alter Eingang bald geschlossen

Zu weiteren Zukunftsplänen sagte Michael Deinert, dass der einstige Haupteingang des Friedhofs an der Schwedter Straße, der 2018 instand gesetzt wurde, voraussichtlich nächstes Jahr geschlossen wird. Durch unbefugtes Befahren kommt es immer wieder zu Beschädigungen von Wegen. Die Durchfahrt wird nur noch mit Sonderbescheinigungen für Schwerbeschädigte genehmigt. "Das ist keine Selbstverständlichkeit", so der Verwalter. "Angermünde ist die einzige Stadt in der Uckermark, die so etwas anbietet."