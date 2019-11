Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Der erste Advent fällt am Sonntag mit dem 1. Dezember zusammen. Bereits vor dem Wochenende öffnen Weihnachtsmärkte, einige finden nur an einem oder zwei Tage des bevorstehenden Wochenendes statt.

Kleinere und größere Märkte locken dann mit ihrem besonderen Charme, laden zum Bummeln und Genießen ein, sind Treffpunkt mit Bekannten. Zu solch einem wird sicher der Markt in Rathenow. Auf dem Märkischen Platz eröffnet er bereits am Freitag, 29. November - er bleibt bis zum 9. Dezember den Kreisstädtern und Gästen erhalten.

An zwei Tagen laden die Premnitzer zu ihrer Hüttenweihnacht ein, am 30. November und am 1. Dezember. In ganz anderer Kulisse findet der Weihnachtsmarkt in Großderschau am 30. November auf dem Kolonistenhof statt. Um 13.00 Uhr geht es im dortigen Museum los. Die Feldscheune Stechow wird zur Weihnachtsscheune am 30. November. Von 12.00 bis 19.00 Uhr können die Angebote an verschiedenen Ständen sowie ein Kulturprogramm verschiedener Akteure aus der Gemeinde erlebt werden. Die Bützeraner laden zum Weihnachtsmarkt auf den Dorfplatz am 30. November ab 17.00 Uhr. Die Friesacker starten ihren Weihnachtsmarkt am Samstag um 14.00 Uhr. Am ersten 1. Adventssonntag lädt ferner die Eisdiele Schwarz ab 14.00 Uhr nach Steckelsdorf auf den Weihnachtsmarkt ein.