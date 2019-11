Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Jannis aus der Elften, Linus aus der Fünften und die anderen Mitglieder des neu gegründeten Kinder- und Jugendrates haben sich mit einem Besuch beim Bürgermeister auf die erste Kinder- und Jugendfragestunde vorbereitet. Anfang Dezember wird es neben der bekannten Einwohner-Fragestunde erstmals eine separate Fragestunde für die jüngsten Schwedter Einwohner geben. Dafür sammeln die Schülervertreter bereits jetzt Fragen von ihren Mitschülern.

Haben junge Schwedter im Stadtparlament andere Fragen als die Erwachsenen? Beim Treffen im Rathaus, das die Kinder und Jugendlichen auf den ersten Auftritt auf politischer Bühne vorbereiten und ihnen ein wenig Scheu nehmen soll, lassen die Schülervertreter Beispiele anklingen. Warum hat Schwedt für Fahranfänger keinen Übungsplatz mehr? Wieso gibt es am gut besuchten Wasser-Spielplatz keine öffentliche Toilette? Was ist dran an dem Gerücht, dass in Schwedt eine Uni gebaut werden soll?

Von den Themen, die die Stadtverordneten gerade behandeln, unterscheidet sich das nicht sonderlich. Das höchste Gremium der Stadt redet beim Haushalt 2020 über ein öffentliches WC am Ufer und über Geld für einen Inovationscampus, was nichts anderes ist als eine kleine Universität. Jürgen Polzehl und der Vorsitzende des Stadtparlamentes, Hans-Joachim Höppner, stellten sich den Schülern vor und gaben einen kurzen Einblick in ihre Tätigkeit. In seinem Büro zeigte Jürgen Polzehl seinen Ausblick auf Sportplatz und Schulhof Dreiklang, die Unterschrift von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Goldenen Buch der Stadt und ein dickes, 200 Steiten starkes Buch mit lauter Zahlen – den aktuellen Stadthaushalt.

Beteiligungsbeschluss von 2018

Der Rat, der sich aus Vertretern aller Schwedter Schulen zusammensetzt, hatte sich zunächst in kleiner Runde getroffen. Diesmal gab es den Kontakt mit der Rathausspitze. Schritt für Schritt soll so die Hemmschwelle insbesondere für Kinder abgebaut werden, ihre Fragen oder Anliegen an die Politik der Erwachsenen selbstbewusst vorzutragen.

Bereits 2018 hatte die Stadt beschlossen, die Beteiligung junger Menschen an Entscheidungsprozessen zu verbessern. Die Stadt ließ sich Zeit damit, bereitete parallel die Gründung des Kinder- und Jugendrates vor und begleitete diese. In der Fragestunde kann zwar jeder unter 18 Jahren seine Frage an Bürgermeister, Rathaus oder Stadtverordnete richten. Damit das weder ein Schnellschuss, noch eine Pro-Forma-Veranstaltung wird, hat die Stadt die Gründung des Vertreterrates abgewartet. Vom Kinder- und Jugendrat erhofft sie sich dauerhafte Beteiligung.