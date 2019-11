Hohe Hürde übersprungen: Givanildo Santos Reis, in dieser Szene gegen Seelows Torsteher Maurice Geisler zu spät, eroberte mit der FC Rot-Weiß Neuenhagen die Tabellenspitze. © Foto: Udo Plate

Udo Plate

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Viele Chancen haben die Fußballer im mit Spannung erwarteten Liga-Hit zwischen dem Gastgeber FC Rot-Weiß Neuenhagen und Victoria Seelow II nicht wirklich zustande gebracht. Da jedoch Toni Wolter eine der wenigen Einschussgelegenheiten in der 80. Minute eiskalt nutzte, feierten die Platzherren im Rennen um die Tabellenführung einen 1:0-Heimerfolg und kletterten an den Kreisstädtern vorbei an die Tabellenspitze. "Wir haben dank einer geschlossenen, starken Mannschaftsleistung, vor allem im zweiten Durchgang, schon verdient gewonnen", befand Neuenhagens Coach Daniel Dloniak nach der Begegnung.

Seelows Übungsleiter Hanjo Kolms offenbarte eine komplett gegensätzliche Gemütslage. "Wir sind nicht allein an Neuenhagen gescheitert, vielmehr hat sich der Unparteiische als echter Heimschiedsrichter offenbart, und einige aus meiner Sicht unverständliche Entscheidungen getroffen", spielte Kolms noch emotional mächtig aufgeladen auf eine Situation zu Beginn der Partie an. Victoria-Angreifer Dennis Mielke soll im Neuenhagener Strafraum zu Fall gebracht worden sein. Doch das hatte nicht nur Schiri Holger Mattern nicht als strafstoßwürdig eingestuft. In der Folgezeit gab es bis zum Pausenpfiff kaum nennenswerte Höhepunkte. "Das Geschehen ist nicht wirklich prickelnd", fanden zu diesem Zeitpunkt auch die beiden Neuenhagener Balljungen Gino Albrand und Jaden Lyhs.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Platzherren ihre Angriffsbemühungen, während die hoch gehandelten Gäste weiterhin vieles schuldig blieben. Verpasste der unermüdlich rackernde Sven Müller gleich mehrere Gelegenheiten (57./69./75.), so war es letztlich Toni Wolter, der eine feine Ballstafette, eingeleitet von Hndrin Murad und Sven Müller, zum 1:0 abschloss. Daraufhin erhöhten die Victorianer das Tempo und kamen zu zwei hochkarätigen Chancen, die jedoch die vielbeinige Neuenhagener Defensive entschärfte.

FC Rot-Weiß Neuenhagen: Sebastian Siegmund – Lukas Isberner, David Pergamenter, Nicolas Krause, Hndrin Murad, Arthur Tabler, Tim Hensel, Toni Wolter, Givanildo Santos Reis, Sven Müller, Tobias Stuck (65. Phillip Körner)

Victoria Seelow II: Maurice Geisler – Denny Vogt, Dennis Mielke, Rene Ziehe, Theo Hahn (75. Till Berger), Philipp Pflug, Christian Gramsch (78. Stefan Thieme), Mariusz Wolbaum, Bryan Zeume, Tobias Schilling, Keanu Thorein (74. Ralf Müller)

Tore: 1:0 Toni Wolter (80.) – Schiedsrichter: Holger Mattern (Schöneiche) – Zuschauer: 80