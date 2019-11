Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von einer Entwicklung, die Besorgnis erregend ist, sprach jüngst Josef Hofmann, Vorsitzender des Verbandes der Gartenfreunde Eisenhüttenstadt. Es geht um den Leerstand bei Gartenparzellen.

391 Gartenparzellen stehen im Bereich des Gartenverbandes zu dem 64 Vereine aus Eisenhüttenstadt, Neuzelle, Lawitz, Vogelsang, Ziltendorf, Wiesenau und Müllrose gehören, leer. Zu Beginn des Jahres waren es 372, im vergangenen Jahr 342. Josef Hofmann nannte die Zahlen jüngst bei einer Veranstaltung der Vereinsvorsitzenden. Ein Grund für den wachsenden Leerstand ist die demographische Entwicklung, die zum Beispiel auch die Vermieter in der Stadt zu spüren bekommen. Auch die Mitgliederzahl in den Vereinen geht zurück, von 2945 zu Beginn des Jahres auf nun 2923. "Das ist nicht der ganz große Sprung", erklärte Josef Hofmann, allerdings schränkte er ein: "Wir waren mal 4000 Mitglieder."

Der Leerstand hat Folgen für die Vereine, die Josef Hofmann ansprach. Zum einen ist das natürlich der Ausfall von Pacht, was inzwischen nicht mehr direkt die Vereine trifft, sondern das solidarisch getragen wird. Unter anderem durch eine Centumlage kann der Regionalverband, der als Zwischenpächter eingesetzt ist, die Mindereinnahmen auffangen. Josef Hofmann sprach von 12 169 Euro.

Schwieriger wird es bei der Frage, wie mit den leerstehenden Parzellen umzugehen ist. Josef Hofmann appellierte, den Leerstand in Ordnung zu halten. "Das ist die generelle Voraussetzung, dass Kleingärten wieder verpachtet werden können", sagte der Vorsitzende, schränkte aber selbst ein, dass das angesichts der Altersstruktur der Verein mitunter schwierig ist. Der Verband stellt Mittel zur Verfügung, wenn es einen Nachmieter gibt und eine Fläche in Ordnung gebracht werden muss.

Kosten für die Beräumung

Dauerthema ist auch, wer die Kosten trägt, wenn eine Parzelle komplett beräumt werden muss, weil es keinen Vorpächter mehr gibt oder sie komplett aufgegeben wird. Das ist ein Problem, das es auch in anderen Teilen des Landes gibt und was die neue Landesregierung mit in den Koalitionsvertrag aufgenommen hat.

Derweil wartet der Verband nicht auf die große Politik. Derzeit sei mit der Stadt Eisenhüttenstadt eine Kleingartenentwicklungskonzeption in Arbeit, erklärte Josef Hofmann. "Ziel ist der Erhalt und die Förderung der Kleingärten", so der Vorsitzende. Auch Maßnahmen gegen den Leerstand seine vorgesehen und die Frage, wie das zu finanzieren ist. Denkbar sei in manchen Anlagen, Gärten, die nicht mehr vermietbar sind aufzuforsten oder einen Kleingartenpark anzulegen.