Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Der Frühstart des Brandenburger Weihnachtsmarktes hat sich eingebürgert und dennoch der Samstag nach Totensonntag als großer Eröffnungstag Bestand. Denn obwohl seit Montag herrliche Düfte vom funkelnden Budenzauber auf dem Marktplatz durch die Stadt wehen und die 600 qm große Eisbahn zum Kufenspaß einlädt, bleibt es beim großen Auftritt des Weihnachtsmannes am Samstag. Ab 15.30 Uhr ist mit ihm am 30. November in der City zu rechnen, denn ab 16 Uhr verteilt er mit seinen Helfern auf dem Markt je 500 Adventskalender und Weihnachtssterne an die Besucher. Letztere werden vielzählig schon viel früher am Weihnachtsmarkt sein und sich das traditionelle Weihnachtsmarkt-Eröffnungsmenü schmecken lassen. Zubereitet und serviert von den Freiwilligen Feuerwehren aus Schmerzke und Göttin. Stets für einen guten Zweck. Den Anfang hatte 2005 Ernst Wegerer gemacht, der langjährig Ortsvorsteher in Schmerzke ist und noch länger bei der Feuerwehr: 65 Jahre! Doch nicht nur mit seinen Schmerzker Kameraden kocht er am ersten Weihnachtsmarkt-Samstag für die Besucher, sondern auch mit den Göttinern. Die hatten anfangs nur mal aushelfen sollen, als die Schmerzker Gulaschkanone versagte und sind seitdem jedes Jahr begeistert dabei. Zumal deren Gulaschkanone inzwischen viel häufiger raucht als die Schmerzker. "Wir feuern wohl an die 20 Mal im Jahr an", verrät Göttins Feuerwehrchef Bernd Karge, der im Frühjahr und im Herbst "Erbsensuppe fürs Dorf" zur Tradition hat werden lassen. Vor allem aber zum Jahresende ist das betagte aber rüstige Gerät, Baujahr 1963, im Dauereinsatz. So dies’ Jahr beim Eisbeinessen der Brandenburger Feuerwehr am 15. November, beim Göttiner Eisbeinessen am 23. November, zum Adventsmarkt am Schloss Reckahn am 8. Dezember und beim Weihnachts-Kino der Stadt Brandenburg am 13./14. Dezember. Meist kocht die Spezialität der Göttiner in den riesigen Behältern: Erbseneintopf. Und die wird auch wieder für den Brandenburger Weihnachtsmarktstart frisch zubereitet. Die Schmerzker versuchen sich an einem neuen Rezept, setzen auf Kartoffelsuppe. Bockwurst oder Knacker sind optional zu haben, ebenso Glühwein. Fest steht indes schon, für wen der Reinerlös der Kochaktion ist. Karge: "Wir haben in all den Jahren Kinderprojekte in der ganzen Stadt unterstützt und lassen den Segen nun ausnahmsweise im Ort – dieses Jahr in Göttin, nächstes Jahr in Schmerzke. Jeweils für unsere Kindergärten." Die Kita Göttin wünscht sich seit langer Zeit eine Spielehochebene für den Gruppenraum. Keine ganz preiswerte Idee. Doch mit Hilfe der Ortswehr kann es gelingen. Bernd Karge: "Und wir hoffen auf weitere Unterstützer. gern auch beim Weihnachtsmarkt, wo wir eine Spendenbox aufstellen." Die Feuerwehren nehmen jedenfalls wie gewohnt Aufstellung – Samstag um 11.30 Uhr an der Katharinenkirche– und hoffen gut 500 Portionen unters Volk zu bringen.