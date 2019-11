Mathias Puddig

Berlin (NBR) Eben noch wurde Kevin Kühnert mit einem Rekordergebnis zum Juso-Vorsitzenden wiedergewählt, nun will er außerdem in den SPD-Vorstand. Was sind seine Pläne?

Herr Kühnert, Sie wollen 2021 nicht noch einmal als Juso-Vorsitzender antreten und erklären das auch damit, dass Sie nicht zynisch werden wollen. Haben Sie schon Spuren von Zynismus an sich entdeckt?

Kevin Kühnert: Nein, ich bin nicht so anfällig für Zynismus. Aber ich erlebe bei manchen meiner Vorgänger einen etwas zynischen Blick auf die eigene Verbandsgeschichte. Als ich das Sozialismus-Interview Anfang Mai hatte, wurden viele Ehemalige dazu befragt, und der Tenor war oft: "Wir waren alle mal jung und zum Glück ist meine Juso-Zeit vorbei." Wenn man so einen distanzierten Blick hat auf das, was man in der politischen Jugend getan hat, dann finde ich das ein bisschen komisch – aber ich habe das bisher an mir nicht festgestellt.

Wie oft passiert Ihnen das denn noch, dass die Jusos verniedlicht werden?

Politik läuft viel in Ritualen ab, und das ist eines davon. Da stehe ich drüber. Denn wir zeigen, dass es anders funktioniert. Es gab Zeiten, da hielt man uns für Folklore. So einfach ist das nicht mehr. Die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich so verändert, dass viele finden, über unsere Themen muss man wenigstens reden. Auch das hat das Interview im Mai ja gezeigt: Realpolitische Ansätze haben bei den Mieten bislang kaum einen Effekt – also warum nicht mal über Grundsätzliches diskutieren?

Und deswegen drängen Sie und die Jusos jetzt in die Gremien?

Ich wünsche mir generell mehr Auswahl. Ich habe mit Freude gesehen, wie die Grünen das machen, mit welcher Normalität dort demokratisch zwischen Vorstandskandidaten ausgewählt wird. Da sollten wir auch hinkommen. Bei uns spielen Regionalproporze und ähnliches bislang eine zu dominante Rolle. Das kriegt man schwer raus, auch wenn sich dahinter noch keine politische Position verbirgt. Und "das haben wir halt schon immer so gemacht" ersetzt keine Argumente.

Also halten Sie es auch für denkbar, dass zwei der drei Stellvertreterposten aus dem Berliner Landesverband kommen, wenn – sagen wir mal – Sie und Franziska Giffey antreten?

Das scheint mir im Moment doch arg spekulativ zu sein. Aber natürlich: Wie ich und meine politische Arbeit wahrgenommen werden, ist doch nicht durch den Ort geprägt, aus dem ich komme. Ich werde doch nicht in erster Linie als Berliner identifiziert, sondern als Vertreter der Jusos und linker Positionen.

Vorher wird entschieden, wer die Partei künftig führt. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in den Samstag?

Aufregung, echte Aufregung. Wir begleiten die Kandidatur von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans seit drei Monaten, haben eine Kampagne aufgebaut, geholfen, die beiden in der Partei bekannt zu machen und in die Stichwahl zu bringen. Jetzt stehen wir vor der ultimativen Entscheidung, Nachspielzeit gibt’s nicht. Das ist schon aufregend.

Wenn Olaf Scholz und Klara Geywitz gewinnen, ist die SPD dann immer noch Ihre Partei?

Ja, natürlich. Ich bin ja 2005 auch nicht wegen Gerhard Schröder in die Partei eingetreten. Ich bin mit dem Wissen eingetreten, dass er halt auch mit dabei ist. Das ist nun mal ein Tauschgeschäft: Ich erdulde – zum Teil genieße ich es auch –, mit Leuten unter einem Dach zu arbeiten, die manchmal ganz andere Ansichten vertreten. Im Gegenzug bekomme ich die Möglichkeit, Politik mitzugestalten und Mehrheiten zu gewinnen, die meinen Anliegen nutzen. ­

Dieser Deal wird manchmal strapaziert, und sollten Scholz und Geywitz wirklich die Wahl gewinnen, würden sicher nicht alle Jusos superhappy in die Weihnachtspause gehen. Auch Enttäuschung wäre dabei. Aber ich bin mir sehr sicher, dass auch dann die meisten Jusos an Bord bleiben.

Wenn Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gewinnen, könnte es zum Ende der Koalition kommen. Freuen Sie sich auf die Zeit nach Angela Merkel?

Ja.

Warum?

Weil jetzt auch mal gut ist. Wahrscheinlich werde ich später – wie wir das historisch ja alle machen – auch auf Angela Merkel verklärend zurückblicken . . .

Moment, blicken Sie auch auf Kanzler Schröder verklärend zurück?

Nee, das nicht. Aber man neigt dazu, positive Sachen herauszuziehen. Und Angela Merkel ist ja auf einer rein menschlichen Ebene und im Kontrast zu vielen anderen auf der politischen Bühne eine wunderbare Projektionsfläche für das Bodenständige und Normale. Das finde ich toll, weil sie vielleicht ein paar Leuten das Vertrauen gegeben hat, dass nicht alle Politiker korrumpierbar sind. Aber sie ist nicht als Werbebotschafterin für die Ehrbarkeit parlamentarischer Demokratie gewählt. Sie ist als Bundeskanzlerin in der wichtigsten Gestaltungsposition, die unsere Demokratie bereithält, und die füllt sie nicht aus. Das ist nicht mein Anspruch. Und ich beklage die viele verschenkte Zeit.