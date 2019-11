Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Paul Rehor wird auch 82-jährig nicht müde, die Werbetrommel für sein Herzensprojekt im weißrussischen Gomel zu rühren. 1991 hatte der einstige Russischlehrer angefangen, Hilfe für die durch die Reaktor-Katastrophe in Tschernobyl (1986) erkrankten Menschen in Weißrusslands zweitgrößter Stadt zu organisieren und unzählige Sympathisanten gefunden. Familien, Firmen, Vereine, Verbände... Erst für Kinder-Ferienaufenthalte in Brandenburg an der Havel, ab 1993 dann für Paketaktionen (bis zu fünf LKW-Ladungen jährlich!) und schließlich für Spendensammlungen, um die in Altenheime und Kliniken abgeschobenen behinderten Kinder in einem Kinderdorf unterbringen zu können. Seit 2002 ist Rehor Bundesverdienstkreuzträger und seit 2011 das große Gemeinschaftswerk "Kinderdorf" bewohnt. Fertig ist es jedoch auch 2019 noch nicht.

Räume für Therapie, Unterricht, Freizeitbeschäftigungen sind als letzter Baustein im Entstehen. Wie der "Kraftakt" gelingen kann, zeigt zum Advents-Auftakt der Bayerische Rundfunk, der mit seiner Benefizaktion "Sternstunden" seit 1993 Projekte für kranke und notleidende Kinder auf der ganzen Welt unterstützt. Paul Rehor hat den gemeinnützigen Verein (wie auch das Kindermissionswerk "Die Sternsinger") zum Mitmachen bewegen können, somit einen Hauptsponsor gefunden und jemanden, der nun in bewegten Bildern die Gomel-Geschichte zeigen kann. Zu sehen als ersten Türchen des "Sternstunden-Adventskalender 2019". Der präsentiert mehrmals täglich ein aktuelles Sternstunden-Hilfsprojekt. Zuerst das Kinderdorf Gomel in Weißrussland – am 1. Dezember um 08.25, 15.58, 18.28 und 19.58 Uhr im BR Fernsehen. Wer’s verpasst, findet den Beitrag anschließend auf www.sternstunden.de.

Mehr Infos zum Gomel-Projekt haben Paul Rehor unter Tel. 03381-703612 und sein "Freundeskreis Gomelhilfe" auf gomelhilfe-brandenburg.de.