Christopher Kranich

Frankfurt (Oder) Das Spiel begann alles andere als optimal für die HSC-Frauen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase (3:3 nach sechs Minuten) übernahmen zunächst die Ahrensdorferinnen das Heft des Handelns und zogen mit vier Toren in Folge auf 7:3 davon. Frankfurts Trainer Michael Schuster reagierte nach zehn Spielminuten und stellte nach seiner Auszeit die Abwehr um. Und diese Maßnahme zeigte Wirkung. Während es den Gastgeberinnen nun zusehends schwerer fiel, Lücken im Abwehrverbund des HSC zu finden, starteten die Gäste ihrerseits einen 5:0-Lauf und drehten die Partie auf 11:9. Neben der nun exzellent arbeitenden Abwehr erwischte Anita Tumaszyk im HSC-Gehäuse wie schon in der Vorwoche einen echten Sahnetag und entschärfte reihenweise die Würfe der Gastgeberinnen. Beim Stand von 14:12 wechselten die Teams die Seiten.

In der Pause mahnte Schuster seine Frauen, keinen Zentimeter nachzulassen und nochmal 30 Minuten alles zu geben. Die Worte ihres Trainers schien die Mannschaft verinnerlicht zu haben: Sie knüpfte nahtlos an die letzten starken 20 Minuten der ersten Halbzeit an. Immer wieder erspielten sich die Oderstädterinnen klare Chancen und verwerteten diese eiskalt. Vor allem Nora Tübbicke von Linksaußen und Beatrice Zacharias auf der Mitte spielten sich in einen richtigen Rausch. So stand es nach 40 Minuten bereits 21:14 aus HSC-Sicht.

Der Tabellenzweite der Brandenburgliga gab jedoch noch nicht auf und wollte die weiße Weste zu Hause wahren. Die Gäste ließen fortan die letzte Konsequenz vermissen, sodass die HSG-Frauen bis auf zwei Tore herankamen (23:25 und 24:26). Die Frankfurterinnen überstanden aber die zehnminütige Schwächephase und entschieden mit einem abschließenden 5:0-Lauf das Spiel zu ihren Gunsten.

Zweimal Frankfurt im Final Four

Michael Schuster war nach dem Sieg natürlich zufrieden: "Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft. Vor 14 Tagen haben wir zu Hause noch mit zehn Toren gegen Ahrensdorf verloren und heute gewinnen wir hier mit Plus 7. Mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, ist das keineswegs selbstverständlich", sagte der Coach.

Die Frauen des HSC 2000 Frankfurt nehmen damit zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte am Final Four teil. Dort warten dann nur noch höherklassige Gegner auf den Brandenburgligisten. Neben dem MTV Altlandsberg und Grün-Weiß Werder qualifizierten sich nicht nur zwei Mannschaften aus der Oberliga Ostsee-Spree für das Turnier, sondern auch der große Favorit vom Frankfurter HC. Sicher ein Novum, dass bei einem Final-Turnier zwei Mannschaften aus einer Stadt noch im Wettbewerb sind.

HSC 2000 Frankfurt: Anita Tumaszyk – Beatrice Zacharias 10, Nora Tübbicke 9, Elisa Winkowski 5, Julia Kupper 4, Nicol Leuschner 1 (1/1), Annekathrin Lodtka 1, Nadine Wegener 1, Lisa Berger, Kathleen Rußmann, Teresa EgemannSchiedsrichter: Kai Argewalt und Steffen Kaußmann – Siebenmeter: Ahrensdorf 5/4, HSC 1/1 – Zeitstrafen: Ahrensdorf 1, HSC 2 – Zuschauer: 70