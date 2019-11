Matthias Braun

Frankfurt (Oder) Durch einen ungefährdeten 44:15 (21:8)-Sieg beim SV 63 Brandenburg-West sind die FHC-Frauen am Sonntag in die Endrunde des HVB-Pokals eingezogen. Das Final-Four-Turnier findet am ersten Januarwochenende in der Potsdamer MBS-Arena statt.

Bis zum 3:3 (7.) konnte der Brandenburgligist von der Havel mithalten, dann zogen die Frankfurterinnen auf 7:3 davon (12.). Bis zur Pause wuchs der Vorsprung auf 21:8. Auch die zweite Hälfte stellte den Drittligisten vor keinerlei Probleme. Erfolgreichste Schützen beim Sieger waren Michéle Dürrwald (14/3) sowie Michelle Strauß, die zwölf Mal traf. "Ich bin zufrieden, dass alle ausreichend Spielanteile erhalten konnten und diese Aufgabe nur 24 Stunden nach dem Ligaspiel in Oldenburg so souverän gelöst haben", freute sich FHC-Trainer Dietmar Schmidt, der aufgrund eines A-Lizenz-Lehrgangs in Buxtehude von Grit Bertram vertreten wurde.

Am Sonnabend Verfolgerduell

Für die Mannschaft geht es am Sonnabend mit einem Heimspiel in der 3. Liga weiter. Zum Verfolgerduell ist ab 16 Uhr der Tabellenzweite MTV Heide zu Gast in der Brandenburg-Halle. Die Schleswig-Holsteiner konnten von acht Spielen bisher sieben gewinnen, der FHC steht mit fünf Siegen auf Rang 4.

Frankfurter HC: Valeryia Kurliandchyk, Mandy Schneider – Anja Ziemer, Julia Hinz 5 (1/1), Cora Bertram 9 (1/1), Kamila Szczecina 1, Michelle Strauß 12, Monika Odrowska, Michéle Dürrwald 14 (3/3), Kathleen Müller, Pauline Wagner 3

Schiedsrichter: Hagedorn, Ruchatz – Siebenmeter: SV 4/4, FHC 5/5 – Zeitstrafen: SV 4, FHC 3