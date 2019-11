Frank Groneberg

Mixdorf (MOZ) Am zweiten Adventswochenende lädt der Verein "Mixdorfer Schlaubegetümmel" zu seiner diesjährigen Weihnachtsgala nach Frankfurt ein. Frank Groneberg sprach darüber mit Antje Kloß, Vorsitzende des Vereins.

Frau Kloß, wann wird die 17. Weihnachtsgala aufgeführt?

Unsere 17. Weihnachtsgala führen wir am 7. und 8. Dezember in der Messehalle 2 in Frankfurt auf. Beginn ist am Sonnabend um 15 Uhr und um 19 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Die Vorstellung dauert etwa zwei Stunden.

Sind Sie zum ersten Mal mit der Weihnachtsgala in Frankfurt?

Nein, wir sind zum zweiten Mal in Frankfurt. Mehrere Jahre lang haben wir unsere Shows in Mixdorf gezeigt, im Jahr 2017 sind wir mit den Shows nach Frankfurt umgezogen. Im vergangenen Jahr gab es keine Weihnachtsgala.

Wie heißt die Show und worauf können sich die Besucher freuen?

Unsere Weihnachtsgala trägt diesmal den Titel "Das Jahr, in dem Weihnachten fast auf Freitag, den 13., gefallen wäre". Wir haben dafür wieder ein Musical entwickelt. Unsere Kinder tanzen, singen und schauspielern. Unsere Geschichte fängt damit an, dass sich zwei Zauberer darum streiten, wer der bessere von beiden ist. Einer von ihnen wettet, er werde dafür sorgen, dass Weihnachten auf Freitag, den 13., fällt. Im Musical erzählen wir, wie über das Jahr alles durcheinandergewirbelt wird, so dass am Ende alle Menschen glauben, dass Weihnachten schon immer am Freitag, dem 13., gefeiert worden ist. Aufgelöst wird die Geschichte dann durch die Oma.

Werden die Zuschauer bekannte Figuren wiederentdecken?

Ja. Unsere Geschichten handeln ja immer von der Familie Schnabel, schon seit Jahren. Auch in diesem Jahr treffen wir die Familie Schnabel auf der Bühne. Und da spielt die Oma Schnabel eine ganz besondere Rolle.

Wie viel Kinder und Jugendliche spielen in der Show mit?

Es machen alle Kinder und Jugendlichen aus unserem Verein "Mixdorfer Schlaubegetümmel" mit, aus allen unseren fünf Gruppen. Das sind 68 Mädchen, Jungen und junge Erwachsene bis 32 Jahre. Unser jüngstes Kind ist dreieinhalb Jahre alt. Einige Kinder sind in mehreren Rollen auf der Bühne zu erleben.

Wie wurde die Show entwickelt?

Das Grundgerüst besteht aus einem Musical, das wir eingekauft haben, inklusive der Musik. Allein könnten wir die Musik gar nicht schreiben. Dieses Musical haben wir dann umgeschrieben auf unsere Familie Schnabel, die viele unserer Besucher ja schon aus den früheren Weihnachtsgalas kennen.

Wer gestaltet in Ihrem Verein die immer sehr schönen Kostüme?

Unsere Kostüme nähen wir im Verein selbst. Wir bekommen dabei immer große Unterstützung von der GEM GmbH und von mehreren Eltern unserer Kinder, die zu Hause nähen, basteln und auch Requisiten bauen.

Seit wann wird das Programm der Show einstudiert?

Wir haben im Januar mit dem Training für unsere Weihnachtsgala begonnen. Seit Oktober wird nun an jedem Sonnabendvormittag und -nachmittag trainiert, zusätzlich zu den üblichen Trainingszeiten in der Woche. Das verlangt unseren Kindern und Jugendlichen natürlich sehr viel Disziplin und Einsatzbereitschaft ab, auch den Eltern. Aber alle haben viel Spaß dabei.

Anmerkung Die GEM GmbH in Eisenhüttenstadt ist die Gemeinnützige Gesellschaft für Qualifizierung und produktive Berufs- und Arbeitsförderung der Region Eisenhüttenstadt.